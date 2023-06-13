Модель "мы даем оружие Украине, а вы сдерживаете Россию" нам не подходит, - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый считает, что регулярные войска стран Запада должны также участвовать в войне против России ради будущей коллективной безопасности
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Давайте немного пофантазируем. Представим, что политического решения о вступлении Украины в НАТО не будет. Тогда Украина будет собирать вокруг себя группу стран, которые будут заинтересованы в коллективной безопасности. Это могут быть Польша, страны Балтии, Словакия и Великобритания. Такая организация с крепкими позициями может стать для нас решением. Поскольку по количеству населения эти страны будут сопоставимы с Россией и смогут противостоять агрессии РФ. Единственной проблемой может стать то, что это может раскалывать НАТО. И этого Украина не хочет делать на данном этапе", - пояснил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что страны Запада должны принять участие в войне против России.
"Все в Европе, США и Канаде понимают, что ни одна страна сейчас не готова выставить такое количество войск против РФ, как Украина. Ученых, мотивированных и профессиональных военных. Именно поэтому население этих стран очень позитивно относится к предоставлению оружия Украине, поскольку не погибают их люди. Мы очень благодарим их добровольцев, однако их регулярные войска никакого участия в этой войне не принимают. Поэтому нельзя отказываться и торговаться на другие модели, чем участие в войне, в том числе регулярных войск других стран. Если мы соглашаемся на вооружающую нас модель, а мы сдерживаем Россию, это станет для Украины поражением. Нам это не подходит", – добавил он.
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