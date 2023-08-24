Модель Bayraktar ТВ2 стала экспонатом военно-исторического музея в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Займет главное место в истории нашей Победы", - прокомментировал событие Государственный секретарь Министерства обороны Украины Константин Ващенко.

По его словам, Bayraktar стал своеобразным GAME CHANGERом в начале Великой войны и сегодня продолжает наводить ужас на российского врага.

"Эти БПЛА действительно внесли невероятно большой вклад в то, чтобы мы смогли отогнать оккупанта подальше от Киева, Харькова, Херсона… И мы обязательно освободим всю нашу землю до международно признанных границ. Сотрудничество с турецкими партнерами продолжается. Мы будем строить сервисный центр в Украине. Уже к концу года он будет построен и будет обслуживать "птичек", чтобы они были исправны и помогали нашим воинам одерживать победу на фронте", - добавил представитель Минобороны.

Что известно о сотрудничестве Украины с Baykar

8 августа 2022 стало известно, что Халюк Байрактар приобрел в Украине участок для строительства завода по производству беспилотников.

28 октября 2022 года генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар сообщил, что завод построят через два года.

По состоянию на 10 июля турецкая компания Baykar уже приступила к строительству завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Украине.

31 июля стало известно, что Baykar создаст в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины также подарила разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2.