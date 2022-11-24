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Мобильный оператор Veon уйдет с рынка РФ и продаст свой бизнес

24 ноября, 2022 четверг
16:13
Мир

Мобильный оператор Veon продаст свой российский бизнес "Вымпелком" российскому менеджменту за 2,15 миллиарда долларов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Каана Терзиоглу.

"Я уверен, что согласованная продажа российского бизнеса Veon руководству "ВымпелКома" является оптимальным решением для Veon, ее клиентов, акционеров и кредиторов, а также сотрудников как внутри, так и за пределами России", - заявил он.

Известно, что Veon управляет своим брендом "Билайн" через свою дочернюю компанию "ВымпелкКом" в России, на которую приходится около половины выторга группы. Ожидается, что операция будет завершена до 1 июня следующего года.

  • 2 ноября в Reuters сообщили, что голландский телекоммуникационный оператор Veon планирует продать свои российские подразделения, составляющие более половины его доходов. Известно, что прибыль "Билайна" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с большим конкурентом МТС, а также с "Мегафоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличности и 8,1 млрд долларов долга.

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