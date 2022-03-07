Мобильные операторы запустили в Украине национальный роуминг

Об этом сообщила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская на своей фейсбук-странице, передает Еспресо.TV .

"Объединились и запускаем национальный роуминг. Можно переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно не доступна. Можно будет звонить и отправлять sms. То, что делают сегодня украинские операторы, не делала еще ни одна страна в условиях бойовых действий", – написала Павловская.

Сначала национальный роуминг заработает в тестовом режиме в областях, где проходят боевые действия. Немного погодя нацроуминг планируют ввести на территории всей Украины.

Отключить автовыбор сети

Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

Проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Напомним, украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

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Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – ОператорiOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сетиВ то же время, если не удается подключиться к сети другого оператора, необходимо попытаться перезагрузить телефон и повторить."Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети", - подытожила Виктория Павловская.