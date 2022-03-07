Мобильные операторы запустили в Украине национальный роуминг
Теперь, если сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов. При этом тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Об этом сообщила пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская на своей фейсбук-странице, передает Еспресо.TV ."Объединились и запускаем национальный роуминг. Можно переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно не доступна. Можно будет звонить и отправлять sms. То, что делают сегодня украинские операторы, не делала еще ни одна страна в условиях бойовых действий", – написала Павловская.
Сначала национальный роуминг заработает в тестовом режиме в областях, где проходят боевые действия. Немного погодя нацроуминг планируют ввести на территории всей Украины.Как подключиться к национальному роумингу?
- Отключить автовыбор сети
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность прохождения звонка, SMS.
"Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети", - подытожила Виктория Павловская.
- Напомним, украинские операторы отключили связь оккупантам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.
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