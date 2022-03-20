Мобильные операторы работают над восстановлением мобильной связи и доступом в интернет для украинцев, - Госспецсвязи
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell принимают меры по восстановлению покрытия мобильной связью и доступа в интернет для украинцев
Об этом сообщает официальный Facebook-профиль Госспецсвязи.
"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell принимают меры по восстановлению покрытия мобильной связью и доступу в интернет для украинцев. В частности, стабильно работают сети в Киеве, Николаевской, Сумской, Киевской областях (за исключением Бучи, Ирпеня, Ворзеля и Гостомеля) в этих населенных пунктах оккупантом целенаправленно уничтожена инфраструктура операторов, работа над восстановлением которой продолжается. Также без связи остаются города Изюм (Харьковская область), Мариуполь (Донецкая область)", - сообщили в Госспецсвязи.
В течение суток операторы восстановили покрытие в Новой Каховке (Херсонская область), Прилуках (Черниговская область). Стабильно работают сети в Херсоне и в Харькове.
НЦУ и операторы провели СМС-информирование населения по эвакуации людей из Бучи и Бородянки. Специалисты нейтрализовали и заблокировали фейковый домен для сбора средств под видом Минцифры. Злоумышленники пытались собирать криптоактивы в армию.
В Харьковской области настроен бесперебойный доступ абонентов к линии 102.
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