Мобильные операторы и "Укртелеком" обещают связь абонентам даже взаймы
Операторы мобильной связи и Укртелеком согласны предоставлять связь украинцам даже при отсутствии средств на их счетах
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения операторов, передает "Эспрессо.Запад" .
"Делаем все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом", - сообщили агентству в пресс-службе Vodafone Украина.
В "Укртелекоме" сообщили, что решение не отключать от предоставления услуг абонентов за неуплату, а также абонентов с нулевым балансом оператор принял в это утро.
"У нас сейчас более 50 тыс. клиентов интернет-услуги в динамике, кого могло затронуть отключение за неуплату. Но мы решили не отключать наших абонентов", - сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.
В пресс-службе lifecell также заявили, что готовы поддержать своих абонентов.
"Чтобы наши абоненты могли в любой момент связаться с родными и близкими, lifecell насчитывает всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней", - прокомментировали агентство в пресс-службе оператора.
В "Киевстаре" сообщили, что звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.
"Киевстар" также отменяет комиссию в рамках услуги "Экстра деньги", благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже.
Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания оператор вдвое увеличивает кредитные лимиты в их тарифах сроком до двух месяцев. Абоненты, в которых не подключена услуга кредитных лимитов, могут заказать микрокредитование. Для пользователей фиксированных услуг (интернет, телефония и передача данных) "Киевстар" продлевает срок оплаты счета на 30 дней.
Кроме того, "Киевстар" будет бесплатно предоставлять услугу "Домашнего интернета": все клиенты, у которых услуга была отключена из-за нехватки средств на счете, снова могут ею пользоваться.
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