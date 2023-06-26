Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу в общей сложности в течение 2 лет", - объяснил цель инициативы чиновник.

Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо обратиться в службу поддержки оператора. Абоненты Kyivstar могут позвонить по номеру 0800300466, а пользователи lifecell – по номеру 0800205433. Далее нужно сообщить оператору номер для резерва, указать, от кого идет обращение, а дальше – ожидать SMS с решением.