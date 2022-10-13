Об этом Ассоциация семей защитников Азовстали сообщила в своем телеграмме .

В Страсбурге проходят встречи делегации Ассоциации семей защитников "Азовстали" и полка "Азов" в рамках рабочей поездки в Европу. Сегодня Сандра Кротевич (сестра начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича), Лилия Ступина (жена пленного защитника "Азовстали") и заместитель командира "Азова" Сергей Цисарук встретились с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

В ходе встречи были обсуждены возможности поставки мобильных жилых домов для личного состава полка "Азов", полевой формы, средств защиты (шлемы, бронежилеты), медицинских средств и т.д. Отдельно был обсужден вопрос реабилитации военных из "Азовстали" после освобождения из плена.

Андреас Кифер пообещал дальнейшее всестороннее содействие в процессе освобождения защитников "Азовстали" из плена.

Всю партию эксклюзивных браслетов "Символ несокрушимости", изготовленных из последней довоенной партии стали с завода "Азовсталь", раскупили в день старта продаж.

13 октября Украина освободила из российского плена еще 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

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