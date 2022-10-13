Мобильные дома, средства защиты и реабилитация воинов: представитель Совета Европы пообещал поддержку защитникам Азовстали
Ассоциация семей защитников Азовстали провела встречу с Генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в ходе которой он пообещал поддержку военному полку "Азов"
Об этом Ассоциация семей защитников Азовстали сообщила в своем телеграмме .
В Страсбурге проходят встречи делегации Ассоциации семей защитников "Азовстали" и полка "Азов" в рамках рабочей поездки в Европу. Сегодня Сандра Кротевич (сестра начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича), Лилия Ступина (жена пленного защитника "Азовстали") и заместитель командира "Азова" Сергей Цисарук встретились с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.
В ходе встречи были обсуждены возможности поставки мобильных жилых домов для личного состава полка "Азов", полевой формы, средств защиты (шлемы, бронежилеты), медицинских средств и т.д. Отдельно был обсужден вопрос реабилитации военных из "Азовстали" после освобождения из плена.
Андреас Кифер пообещал дальнейшее всестороннее содействие в процессе освобождения защитников "Азовстали" из плена.
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