Мобильное приложение ВайтБИТ: преимущества торговли криптой с телефона
Несмотря на то, что сегодня существует большое количество способов купить криптовалюту, найти по-настоящему удобную криптобиржу не так уж просто
Одной из лучших площадок для покупки цифровой валюты является биржа криптовалюты whitebit. На платформе доступны как самые известные активы вроде BTCили ETH, так и новички рынка, которые только начинают завоевывать доверие пользователей. Whitebit отзывы пользователей показывают, что за годы существования биржа криптовалют успела зарекомендовать себя как надежное место, где торговля криптовалютой происходит быстро и просто.
Трейдинг криптовалют с компьютера далеко не всегда осуществим. На этот случай купить криптовалюту можно с помощью крутого мобильного приложения whitebit, разработанного для удобного трейдинга криптовалют в iOSи Android.
Обзор мобильного приложения криптобиржи ВайтБИТ
Приложение можно легко скачать через AppStore (для iOS) или PlayMarket (для Android). После скачивания приложение готово к использованию. Открывайте, регистрируйтесь или входите в свой аккаунт, если уже зарегистрированы. Во вкладке “Аккаунт” вы сможете выбрать режим приложения: “Биржа” либо “Кошелек”. При выборе режима кошелька открывается ваш кошелек, где можно просматривать баланс, получать и отправлять криптовалюту и фиат.
При выборе режима биржи вам будут доступны 4 раздела: “Маркет”, “Торги”, “Кошелек” и “Аккаунт”.
- В разделе “Маркет” можно посмотреть текущий курс криптовалют.
- В разделе “Торги” можно выставить ордер.
- В разделе “Кошелёк” — сделать депозит, вывод или перевод активов.
- В разделе “Аккаунт” можно выставить настройки своей учетной записи, пройти верификацию, обратиться в поддержку и найти прочие общие настройки аккаунта.
Функционал мобильного приложения частично совпадает функционалом веб-версии. Здесь можно купить криптовалюту, продать криптовалюту и сделать обмен. Инструменты маржинальной торговли и SMART-стейкинга в мобильном приложении не доступны.
Чтобы начать торговать, надо сначала перевести средства с Основного баланса на Торговый. Для этого в разделе “Кошелёк” нужно нажать на актив, выбрать “Трансфер”, ввести сумму и подтвердить перевод. Далее нужно перейти во вкладку “Торги”, где уже можно выставить сам ордер и перейти к трейдингу криптовалют.
Давайте представим, что нам нужно купить биткоин.
- Нажмите на пару в верхней части экране и укажите BTC/USDT.
- Выберите необходимый вид ордера (например, Market) и нажмите “Купить”.
- Укажите количество BTCи цену USDT. В строке “Всего” вы увидите общую сумму и сумму с комиссией.
- Кликните “Купить BTC”.
Приложение криптобиржи whitebitruотличается:
- простотой интерфейса;
- наличием основных инструментов для полноценной торговли;
- возможностью персонализировать настройки;
- быстрой работой функций.
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