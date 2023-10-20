Мобильная связь в условиях блекаутов: операторы рассказали об уровне готовности

Об этом говорится в материале Эспрессо "Одолженные ПВО, защита энергообъектов от дронов и генераторы для мобильных "вышек": как готовятся к новому сезону блекаутов" .

Возможно ли обеспечить мобильную связь, если электричества не будет трое суток

Одной из самых больших проблем минувшей зимы была мобильная связь, ведь в некоторых населенных пунктах вместе с исчезновением света связь либо исчезала полностью, либо возникали перебои. При этом от 26 ноября 2022 действует решение СНБО "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения", которым обязывают всех поставщиков электронных коммуникаций и сетей обеспечить свою автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток. При этом речь идет об обеспечении связью абсолютно всех абонентов, а критически важных объектов во всех регионах. Насколько операторы подготовились к трехдневным блекаутам, проверяет Нацкомиссия по регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Однако комиссия имеет замечание фактически ко всем крупнейшим операторам мобильной связи.

Киевстар устранил проблемы с сигналом, которые были в трех областях

"На сайте НКЭК опубликована информация относительно результатов проверок готовности сетей телекомоператоров к блэкаутам. Эта информация касается проверок, которые проходили в августе 2023 г. Отметим, что замечания регулятора к компании Киевстар касались не средств резервного питания, а мощности радиосигнала на отдельных локациях в Киевской , Львовской и Одесской областях На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены.Базовые станции, предоставляющие связь на локациях, где расположены критические объекты, определенные СНБО, обеспечены возможностью автономно и непрерывно предоставлять связь абонентам в течение 3 суток: есть дизель-генераторы и подготовленные горюче-смазочные материалы для них", – сообщили Эспрессо в пресс-службе "Киевстара".

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По данным компании, в течение 2023 Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 6 часов работы оборудования без использования электропитания. К концу 2023 года общее количество таких аккумуляторов достигнет 110 тысяч. Кроме того, если в начале полномасштабной войны в распоряжении компании было 700 стационарных и мобильных дизель-генераторов, обеспечивающих работу всех критически важных объектов сети, то сейчас их 2200.

Vodafone готовился к блекаутам из прошлой зимы

К новым возможным блекаутам готовили сеть еще с прошлого зимнего периода и все лето. Закуплены новые литий-ионные аккумуляторные батареи повышенной емкости, чтобы создать достаточный запас электроэнергии на каждой технической площадке. электроэнергии, а также имеют в 2,5-3 раза более высокую скорость зарядки по сравнению с ранее используемыми батареями. рассказали Эспрессо в Vodafone.

Компания почти в 4 раза увеличила количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах.

"Работа мобильной сети в условиях нестабильного электроснабжения – это также форс-мажор для нас. Ведь работа базовых станций напрямую зависит от электропитания. Да, мы оснащаем все наши объекты связи резервным питанием, но батареи требуют длительного времени на перезарядку. При повторном отключении света в течение суток они просто не успевают зарядиться.Очевидно, что обеспечить все площадки ДГУ невозможно – в каждой области их сотни. Кроме того, многие объекты связи расположены на крышах, куда доставить и установить генератор невозможно», – говорят в пресс-службе Vodafone.

lifecell оборудовал все базовые станции аккумуляторными батареями

"Скорость исчерпания их ресурса напрямую будет зависеть от ряда факторов: продолжительности отключения электроэнергии в конкретной местности; локации, где будет находиться абонент; количества активных абонентов, находящихся рядом; насколько интенсивно эти абоненты будут нагружать сеть, и одновременно ли они это будут делать. свой заряд – единственный способ продолжить питание базовых станций – это подключение к генератору.Чтобы подпитывать только одну базовую станцию в длительном отсутствии электричества нам нужно до 50 л дизтоплива в сутки в зависимости от типа генератора.Кроме того, на каждую базовую станцию с генератором необходимо как минимум один-два человека, которые будут регулярно его дозаправлять. В lifecell более 9 тыс. базовых станций по Украине и можно посчитать сколько нужно людей, чтобы поддерживать их работу на генераторах", – объясняют в пресс-службе lifecell.

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В таких случаях преимущество для автономного питания отдается коммутаторам и узловым технологическим площадкам, чтобы опорная сеть оператора могла работать.

"Обеспечение абонентов связью на случай длительных блекаутов – огромный вызов, и мы как мобильный оператор – первые, кто заинтересован в его решении. Тем не менее, масштаб проблемы значительно больше, чем ресурсы отдельно взятого оператора. Верим, что вопрос можно решить совместными усилиями государства и всех мобильных и фиксированных операторов", – говорят в пресс-службе lifecell.