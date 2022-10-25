Мобилизованный житель Тувы умер в военном лагере от пьянства
Мобилизированный житель российской Тувы умер в военном лагере в Новосибирске, местные власти утверждают, что это произошло из-за алкоголя
Об этом рассказывают российские СМИ.
"Предварительно, речь идет о происшествии, которое закончилось смертью вследствие употребления спиртных напитков", - заявляют российские власти.
СМИ рассказывают, что это уже третий случай смерти в Новосибирских военных лагерях – первый прецедент зафиксирован в начале октября, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Во втором случае смерти мобилизованных власти заявили о сердечном приступе, хотя родственники сообщили о множественных гематомах на теле погибшего.
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- 3 октября в Еланском гарнизоне учебного центра в поселке Порошино Свердловской области РФ умерли двое мобилизованных, еще один совершил самоубийство.
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