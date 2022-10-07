Мобилизованным россиянам выдают только полевую форму и обувь, остальное требуют покупать за свой счет, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В начале октября из 8 тысяч мобилизованных лиц, которые находятся на базе новосибирского высшего командного училища, обеспечены военной формой не более половины. Кроме того, указанному личному составу выдают только полевую форму и обувь. Остальную экипировку необходимо покупать за свой счет или попытаться получить от органов местной власти как гуманитарную помощь. Остается проблемным вопрос обеспечения мобилизованных шлемами и бронежилетами", - рассказали в Генштабе.

Во временно оккупированной Горловке представители "силовых структур" запугивают местных жителей , не поддержавших псевдореферендум.

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