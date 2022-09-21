Мобилизованные россияне потеряют работу, но будут и дальше выплачивать кредиты
Официальные лица в России утверждают, что мобилизованные будут заключать контракт с минобороны, поэтому их можно увольнять с предыдущей работы, также они обязаны платить кредиты, поскольку будут иметь официальную зарплату
О том, что работодатели могут расторгнуть контракт с мобилизованным в армию сотрудником, сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Он процитировал ответ минобороны РФ:
"Вопрос к минобороны: Верно ли мы понимаем, что оформление мобилизованного сотрудника будет аналогично вызову на обязательную военную службу? И работодатели должны расторгнуть трудовой договор по независимым от них причинам?"
Ответ: Да, все верно. Основанием для расторжения трудового договора будет та же повестка военкомата. Согласно п. 2 указа президента граждане после призыва переходят на службу в ряды вооруженных сил РФ по контракту (п. 2 указа)".
Также после объявления мобилизации в России у главы комитета госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова спросили, как платить по ипотечным кредитам тем, кого призовут в армию. Он заявил, что эти люди будут платить с "новой зарплаты, которая будет очень высокой". На вопрос, что делать, если армейский оклад окажется ниже текущей зарплаты, Картаполов ответил, что у таких людей "есть возможность закрыть ипотеку и так", - сообщает "Медуза".
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