Мобилизованные подразделения РФ преимущественно без материального обеспечения, а большая часть техники не работает, - Генштаб
Остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, что приводит к частым случаям дезертирства и сдачи в плен
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Отсутствие теплых вещей привело к росту количества случаев на временно занятой территории Херсонской области краж и мародерства военнослужащими вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, мобилизованные военные, прибывшие в район выполнения боевых задач, не прошли соответствующей подготовки, не имеют практических навыков применения основных видов вооружения. Это приводит к значительным потерям противника в живой силе.
"Неудовлетворительное состояние военной техники, снятой с хранения и прибывшей на пополнение текущих потерь, стало результатом нередких случаев дезертирства и сдачи в плен оккупантов Силам обороны Украины. По предварительной информации, значительная часть вооружения и военной техники, которую оккупанты направили на Донецкое и Новопавловское направления, ограниченно пригодные или полностью непригодные к боевому применению. В частности, речь идет о снятых с длительного хранения танках Т-62", - сообщает Генштаб ВСУ.
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