Мобилизированным в "ЛНР" выдают форму, снятую с убитых, – Луганская ОВА

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

"Россияне вновь отбиты от Стельмаховки, в оккупированном Рубежном люди самостоятельно чинят крыши и окна, в городе до сих пор нет воды и света, мобилизованным в "ЛНР" выдают форму погибших и раненых", - говорится в сообщении.



Между тем экипировку, которая поступает в "ЛНР", можно приобрести на местных рынках.



"Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших", - сообщили в ОВА.

18 ноября в городе Новоайдар в Луганской области было зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

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