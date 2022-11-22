Мобилизированным в "ЛНР" выдают форму, снятую с убитых, – Луганская ОВА
Мобилизированных в Луганской области одевают в форму, снятую с погибших или раненых солдат
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.
"Россияне вновь отбиты от Стельмаховки, в оккупированном Рубежном люди самостоятельно чинят крыши и окна, в городе до сих пор нет воды и света, мобилизованным в "ЛНР" выдают форму погибших и раненых", - говорится в сообщении.
Между тем экипировку, которая поступает в "ЛНР", можно приобрести на местных рынках.
"Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших", - сообщили в ОВА.
- 18 ноября в городе Новоайдар в Луганской области было зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.
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