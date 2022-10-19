Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"С начала октября россияне вывезли из Беларуси более 100 танков Т-72. Это очень большой ресурс, который они могли бы использовать для планирования вторжения на территорию Украины. Зато Россия ввозит на территорию Беларуси большое количество военнослужащих", - пояснил Коваленко.

Эксперт уверен, что Россия не сможет сформировать вместе с белорусской армией ударную группу для наступления на территорию Украины.

"Россия планирует перебросить в Беларусь более 9 тыс. российских военнослужащих. Это более 12-15 батальонно-тактических групп. Однако их невозможно считать батальонно-тактическими группами. Поскольку каждая такая группа должна иметь определенное количество танков и БМП. Также они должны иметь самоходные артиллерийские установки, ЗРК и РСЗО. Россия же отправляет в Беларусь грузовики и автомобильную технику. Поэтому вполне возможно, что мобилизованных россиян перебрасывают в Беларусь из-за нехватки полигонов в РФ. Их должны готовить к боевым действиям на территории Беларуси", - добавил он.

14 октября российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании совместной группировки войск в Беларуси.

15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.

16 октября минобороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тыс. российских военных.

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