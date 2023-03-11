Мобилизированных из ОРДЛО против Украины склоняют к получению паспортов РФ вместо "документов" "ДНР-ЛНР", - Генштаб
Российские преступные власти продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщили в субботу, 11 марта, в сводке Генштаба.
"Да, военное руководство ВС РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина РФ", - говорится в сообщения.
Сообщается, что таким образом оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого паспорта "Л/ДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают отказом от всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренной для военнослужащих ВС РФ.
За день враг нанес 12 авиационных и 2 ракетных удара
Стало известно, что в течение текущих суток противник нанес 12 авиационных и 2 ракетных удара по городу Запорожье. Удар из ЗРК С-300 произошел по объекту гражданской инфраструктуры. В результате – разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет.
"Также враг совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых. Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой", - говорится в сообщении.
Основной целью противника по-прежнему остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Червона Зоря, Красное, Огирцево, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.
Купянское и Лиманское направления: за эти сутки противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов ряда населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Дворичной, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого и Белогоровки Луганской области, а также Дибровы и Раздолевки Донецкой области.
Бахмутское направление: враг не прекращает штурма города Бахмут, однако наши защитники дают достойный отпор и отбивают многочисленные атаки. У линии столкновения враг обстрелял населенные пункты Васюкивка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Белая Гора и Зализное Донецкой области.
Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленко, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: враг продолжает осуществлять интенсивные обстрелы ближайших населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области, а также Новодмитровки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки и Днепровского Херсонской области и Херсона.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один склад боеприпасов и 2 места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков.
- В субботу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по территории Запорожской области.
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