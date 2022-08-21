"Мобилизированные" в "Л/ДНР" бунтуют и отказываются воевать на территориях друг друга, - Центр при СНБО
"Мобилизированные" в "Л/ДНР" устраивают бунты, чтобы не воевать на территориях друг друга и оказывают сильнейшее сопротивление "призыву" в ОРДЛО
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"Мобилизационный резерв" так называемой ЛНР отказывается воевать на территории соседнего квазиобразования - "ДНР", - говорится в заявлении.
По информации Центра при СНБО, существует условное разделение на "луганских" и "донецких", где последние считают, что свой "воинский долг" уже выполнили, а воевать на Донетчине должны жители ОРДО. Так же жители ОРДО бунтуют и отказываются воевать за "ЛНР".
В Центре противодействия дезинформации заметили, что наемники из ОРДЛО чувствуют, что они для России – "второй сорт". Россияне используют "мобилизованных" "как пушечное мясо для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ". На передовой за ними ставят русских штурмовиков в качестве заградительного отряда.
"И в отличие от российского контрактника, за смерть мобилизованного в ОРДЛО выплачивают копейки. Поэтому попытки РФ компенсировать потери путем "тихой мобилизации" в ОРДЛО получают все более решительное сопротивление", - подчеркнули в ЦПИ.
- 7 августа в разведке заявили, что на территории ОРДЛО началась новая волна "мобилизации". Отбирают лиц непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".
- 16 августа Институт изучения войны сообщил, что наемники террористических группировок "Л/ДНР" отказываются воевать за пределами Луганской и Донецкой областей.
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