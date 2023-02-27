Мобилизированные россияне жалуются, что их отправляют "на убой", - CNN
Мобилизированные российские военнослужащие заявляют, что их отправляют "на убой" в Украину как расходник
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что военные из полка №1439, дислоцирующегося в Иркутске, уже второй раз выступают с аналогичным протестом. В последнем видеообращении группа лиц в военной форме утверждает, что они получили "незаконные и преступные приказы" от своего командования - их отправили "на убой" штурмовать Авдеевский укрепрайон без поддержки и подготовки.
"Командование "ДНР" расстреливает из пулеметов и БМП наших мобилизованных за то, что они отказываются идти в штурмовые подразделения... В настоящее время этот батальон практически полностью уничтожен", - говорит один из военных.
По его словам, подразделение находится в "отчаянном положении".
- Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Российская Федерация может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона солдат .
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