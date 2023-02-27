Мобилизированные россияне жалуются, что их отправляют "на убой", - CNN

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что военные из полка №1439, дислоцирующегося в Иркутске, уже второй раз выступают с аналогичным протестом. В последнем видеообращении группа лиц в военной форме утверждает, что они получили "незаконные и преступные приказы" от своего командования - их отправили "на убой" штурмовать Авдеевский укрепрайон без поддержки и подготовки.

"Командование "ДНР" расстреливает из пулеметов и БМП наших мобилизованных за то, что они отказываются идти в штурмовые подразделения... В настоящее время этот батальон практически полностью уничтожен", - говорит один из военных.

По его словам, подразделение находится в "отчаянном положении".