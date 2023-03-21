Мобилизированные россияне бегут с позиций: их останавливают только заградительные отряды, - ГУР
Нравственное состояние российских военных крайне низко – если бы не заградительные отряды, большинство мобилизованных уже сбежало бы с поля боя
Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает Укринформ.
"Если говорить о ситуации в армии, то тот факт, что скрытая мобилизация на России продолжается и ведется подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не обеспеченной, должным образом обученной, о это говорят огромные потери на поле боя.Количество аудиоперехватов... с паническими настроениями рашистов на передовой очень велико.И обнародуется только часть.Поэтому так, если говорить о моральном состоянии, то у частично мобилизованных он находится на крайне низком уровне.Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", - отметил Юсов.
По словам представителя украинской разведки, если бы не заградительные отряды и была возможность убегать, оставляя позиции, большинство российских мобилизованных этим воспользовались бы.
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