Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает Укринформ.

"Если говорить о ситуации в армии, то тот факт, что скрытая мобилизация на России продолжается и ведется подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не обеспеченной, должным образом обученной, о это говорят огромные потери на поле боя.Количество аудиоперехватов... с паническими настроениями рашистов на передовой очень велико.И обнародуется только часть.Поэтому так, если говорить о моральном состоянии, то у частично мобилизованных он находится на крайне низком уровне.Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", - отметил Юсов.

По словам представителя украинской разведки, если бы не заградительные отряды и была возможность убегать, оставляя позиции, большинство российских мобилизованных этим воспользовались бы.