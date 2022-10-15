Мобилизированные резервисты оснащены гораздо хуже, чем силы РФ, которые уже в Украине - британская разведка
Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одними из основных проблем российской армии, мобилизованные резервисты оснащены хуже сил РФ, которые уже в Украине
Об этом сообщает военные разведка Великобритании.
"За последние две недели в Украину перебросили контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, и без того плохое обеспечение ранее развернутых войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многим резервистам придется покупать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который предназначен для общей выдачи боевых подразделений в рамках программы индивидуального снаряжения "Ратник".
Известно, что этот жилет продается на российских интернет-магазинах за 40 000 рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 000 рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.
При этом еще в 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тыс. комплектов бронежилетов "Ратник", которых было достаточно для оснащения сил, которые сейчас дислоцируются в Украине.
"Эндемическая коррупция и плохая логистика остаются одними из основных причин плохой работы России в Украине", – добавляют в британской разведке.
- 14 октября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 222 тыс. человек из 300 тыс. запланированных. Из них 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тыс. выполняют боевые задания. Спикер президента РФ Дмитрий Песков отдельно заявил, что "слова Путина о сроках мобилизации означают, что через 2 недели она завершится".
- 15 октября Институт изучения войны отметил, что Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет уволить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.
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