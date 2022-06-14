Мобилизация женщин в Украине: как происходит взятие на учет и призыв на военную службу

Об этом говорится в ч. ч. 11, 12 ст. 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", сообщает Еспресо.TV.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), включающей принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил военного учета.

Взятию на военный учет военнообязанных государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями подлежат в том числе женщины, имеющие специальность, родственный соответствующим военно-учетным специальностям, при условии их пригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья, возрасту и семейному. состоянием.

Приказом министерства обороны Украины от 11.10.2021 №313 (в редакции приказа Минобороны от 07.02.2022 №35 ) утвержден перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный.

При этом согласно п. 3 приказа Минобороны от 07.02.2022 №35, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен обеспечить взятие женщин на военный учет военнообязанных согласно перечню с 1 октября 2022 года.

То есть, начиная с 1 октября 2022 года, должна быть введена процедура взятия на военный учет женщин по обновленному перечню специальностей.

Поэтому по состоянию на настоящее время действующим законодательством Украины не введен обязательный призыв женщин по мобилизации. Следовательно, женщины, не состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны на военную службу исключительно по собственному согласию.

Ранее, 22 мая, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.

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