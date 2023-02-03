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Мобилизация в Украине: военные напомнили о возможной административной и уголовной ответственности ухилянцев

3 февраля, 2023 пятница
15:25

Начальник Печерского РТЦК и СП города Киева Сергей Калугин утвердил, что в Украине идет общая мобилизация: к уклоняющимся от нее мужчинам могут применить административную и уголовную ответственность

Об этом Сергей Калугин заявил на брифинге в Military Media Center.

Он утверждал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения идет общая мобилизация, поэтому уклоняющиеся от нее мужчины могут нести административную и уголовную ответственность.

"Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. В случае, если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей", - сказал Сергей Калугин.

В частности, он отметил, что к лицам, которые подлежат призыву и отказываются выполнять правила военного учета, могут применить ответственность согласно законодательству Украины.

"К примеру, если это уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность. Если военнообязанный пришел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком В случае наступает уже уголовная ответственность", - подчеркнул начальник Печерского РТЦК и СП города Киева.

Административная ответственность – штрафы от 510 до 1700 грн.
Уголовная ответственность – это статья 336 УКУ "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

  • В ВСУ рассказали о перспективах мобилизации для лиц, признанных ограниченно пригодными к службе по состоянию здоровья: их будут направлять в воинские части обеспечения.
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