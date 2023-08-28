Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме: в Раде дали ответ о вероятном усилении призыва
Мобилизация в Украине производится в плановом режиме. Каких-либо дополнительных предпосылок для усиления призыва пока нет
Об этом заявил в эфире телемарафона член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Он отметил, что с первых дней войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия. В частности, как пояснил он, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии.
"В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", - отметил он.
Кроме того, он напомнил, что война приводит к потерям - есть погибшие и раненые военные, так что потери нужно восполнять.
"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими военнослужащими", - заявил нардеп.
- Напомним, 26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв.
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