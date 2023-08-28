Мобилизация в Украине продолжается в плановом режиме: в Раде дали ответ о вероятном усилении призыва

Об этом заявил в эфире телемарафона член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что с первых дней войны в Украине проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия. В частности, как пояснил он, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вручают повестки тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии.

"В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны", - отметил он.

Кроме того, он напомнил, что война приводит к потерям - есть погибшие и раненые военные, так что потери нужно восполнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими военнослужащими", - заявил нардеп.