Мобилизация в Украине может быть продлена, по состоянию на сегодняшний день она выполнена на 100%, - ВСУ

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Укринформ .



“Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев с 24 февраля, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от сложившейся на тот период обстановки. Если потребуется, дальше будем пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно потребуется пополнение специалистами военными наших частей”, - сказал Горбач.



По его мнению, мобилизацию будет продолжена после 24 мая.

Представитель ВСУ отметил, что по количественным и качественным показателям мобилизация выполнена на 100%, а ее темпы несколько снизились.

“Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, потому что в конце февраля – начале марта в большей степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. Сейчас мы производим доукомплектование. Темпы намного ниже, но идет по плану", - сказал Горбач.

Верховная Рада освободила от призыва во время мобилизации студентов и преподавателей профессионально-технического образования.