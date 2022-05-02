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Главная война с Россией Мобилизация в Украине может быть продлена, по состоянию на сегодняшний день она выполнена на 100%, - ВСУ

Мобилизация в Украине может быть продлена, по состоянию на сегодняшний день она выполнена на 100%, - ВСУ

2 мая, 2022 понедельник
16:14
война с Россией

В Украине идет мобилизация, но ее темпы снизились, при необходимости процесс продолжат после 24 мая

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает Укринформ .

“Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев с 24 февраля, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от сложившейся на тот период обстановки. Если потребуется, дальше будем пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации. Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно потребуется пополнение специалистами военными наших частей”, - сказал Горбач.

По его мнению, мобилизацию будет продолжена после 24 мая.

Представитель ВСУ отметил, что по количественным и качественным показателям мобилизация выполнена на 100%, а ее темпы несколько снизились.

“Мобилизация продолжается уже значительно меньшими темпами, потому что в конце февраля – начале марта в большей степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других составляющих сил обороны. Сейчас мы производим доукомплектование. Темпы намного ниже, но идет по плану", - сказал Горбач.

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