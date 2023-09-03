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Мобилизация в Украине: Минобороны обновило список болезней для непригодности

3 сентября, 2023 воскресенье
18:49
Война с Россией

В Украине утвердили новій перечень болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными

Об этом стало известно из приказа Минобороны.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490. Они вступили в силу 25 августа.

Что известно об изменениях в приказ о ВВК

Приказом № 490 Министерства обороны Украины в частности:

  • Полностью обновлено Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих.
  • Детализован порядок определения места службы для ограниченно пригодных.
  • Уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.
  • Уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение.

Также отмечается, что по "спорным" статьям пригодными будут признавать всех.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, предусматривающих варианты - индивидуальную оценку годный или ограниченно годный к службе, ВВК должна принимать постановление "пригоден к военной службе", за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, т.е. по "спорным" статьями пригодными будут признавать всех.

Какие болезни исключили:

  • 2-в – клинически излеченный туберкулез;
  • 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • 5-в – бессимптомный ВИЧ;
  • 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
  • 17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;
  • 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
  • 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности

Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВВК должно принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения.

Упрощены требования ВВК для десантников и морпехов

Отмечается, что ослаблены требования к здоровью для военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны.

Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, ранее признававшихся непригодными к службе в десанте, теперь пригодны к такой службе.

Однако хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) по состоянию на 3 сентября изменения на сайте еще не внесены, поэтому нужно быть внимательными при поиске информации о ВВК.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов. При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил, что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военокоматах).

Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов. Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.

Представитель президента в Раде, нардеп Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование.

Общество
Украина
военные силы Украины
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