Мобилизация в Украине: кто имеет право получить бронь
В Украине бронирование работников в условиях общей мобилизации осуществляется только по органам власти, другим государственным органам, предприятиям, учреждениям, организациям, работающим на удовлетворение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и населения, а также по уполномоченным банкам, привлекаемым к работе в условиях особого периода
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Конкретно необходимость выполнения соответствующего задания либо договора описывает и размер бронирования.
Срок действия отсрочки от призыва не может превышать шесть месяцев и подлежит аннулированию в случае истечения срока его действия, ликвидации предприятия или завершения выполнения (отмены) задания по удовлетворению потребностей военных формирований и населения, а также в случае увольнения такого работника.
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Запрещено бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности: ракетные, снайперские, танковые, артиллерийские, инженерные, авиационные, военно-морские, радиотехнические, специальности боевых машин и бронетранспортеров, связи и защиты информации.
Решение по бронированию принимает министерство экономики, а министерство обороны через Генеральный штаб Вооруженных Сил в течение дня доводит до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписки из соответствующих приказов.
Подтверждением предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время является выписка из приказа министерства экономики, который выдает военнообязанному государственный орган, в сферу регулирования которого входит предприятие или организация работника.
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20 мая 2022 года отменен упрощенный порядок бронирования военнообязанных водителей, осуществляющих перевозки для нужд военных формирований, а также медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи, а также работников предприятий железнодорожного транспорта, - оно осуществляется в общем порядке.
- Ранее 22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.
- Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.
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