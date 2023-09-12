Мобилизация в сентябре 2023 года: будет ли усилена и чего ждать в первый месяц осени

Еспресо объяснит, кого по мобилизации могут призвать уже в сентябре, а кто имеет право на выезд за границу.

О чем в тексте:

Мобилизация в Украине на сегодня: кого могут призвать уже в сентябре

Кто имеет право на выезд за границу после 1 сентября

Что означают понятия "полная мобилизация" и "усиление мобилизации" на практике

Какие бывают виды повесток и где их могут вручить

Новые правила в процедуре вручения повесток Кто может получить повторную повестку и последствия ее игнорирования Кто не подлежит мобилизации из-за отсрочки

На фоне полномасштабного вторжения в Украине идет всеобщая мобилизация и военное положение, которые уже в седьмой раз были продлены Верховной Радой сроком на 90 дней – с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Под понятием "всеобщая мобилизация" понимают систему быстрого доукомплектования Вооруженных Сил, которая действует одновременно по всей территории Украины. Данный механизм позволяет увеличить количество военных для обороны страны, а также создать резерв граждан, готовых служить в армии в случае необходимости.

Мобилизация в Украине на сегодняшний день: кого могут призвать уже в сентябре

С начала сентября по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

Военное руководство страны отмечает, что в первую очередь для доукомлектации армии нужны люди с боевым опытом – штурмовики, артиллеристы и т.д. Второстепенно - специалисты из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты. Ведь мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач. Одно из возможных направлений службы в таких случаях – это работа в штабе. Это значит, что в армии есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Так, осенней мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые и исключенные с военного учета, однако признанные годными или ограниченно годными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВЛК.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применим к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не участвовавшие в несении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.

Также в начале сентября в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену права на отсрочку от военной службы для лиц, получающих высшее образование, в возрасте старше 30 лет. Целесообразность введения такого решения рассматривается из-за того, что после начала полномасштабного вторжения в разы возросло количество мужчин, желающих получать высшее образование. Но, как отмечают адвокаты, данное решение не может быть принято даже в военное время, ведь противоречит нормам Конституции относительно права на образование. К тому же, во времени закон не имеет обратного действия, поэтому такое решение не будет касаться уже учащихся.

Кто имеет право на выезд за границу после 1 сентября

Запрет выезда для военнообязанных граждан Украины, соответствующих возрастным ограничениям - мужчинам до 18 лет и после 60 лет, за определенными исключениями, остался неизменным.

Это правило направлено на обеспечение безопасности и благосостояния граждан Украины во время периодов, когда государство находится в состоянии войны или мобилизации, но учитывает индивидуальные потребности человека.

На время действия военного положения вопрос пересечения границы гражданами Украины регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 57. Согласно этому правовому акту выезжать за территорию страны могут такие военнообязанные мужчины:

те, кто по медицинским причинам получил разрешение на выезд (по состоянию здоровья)

по семейным обстоятельствам

по профессии

с целью помощи ВСУ

госслужащие

В отношении женщин, согласно закону гражданки Украины могут свободно выезжать за границу. Однако не следует забывать, что существуют исключения. Ограничения на выезд распространяются на женщин, занимающих должности в правительстве и народных депутатов.

Важным дополнением является то, что с 1 октября женщины-медики в Украине обязаны встать на военный учет. Таким образом, у украинок, которые находятся на военном учете, есть те же обязательства, что и у мужчин. Поэтому, вероятно, не смогут пересекать границу во время военного положения. Однако, по сообщению главы пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, законодательство Украины не содержит положений, устанавливающих условия выезда за границу для военнообязанных женщин.

Что означает понятие "полная мобилизация" и "усиление мобилизации" на практике

Боевые действия продолжаются, и Украина не перестает наступать для освобождения всех территорий. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, на протяжении всего периода наступательных действий на востоке страны потери наших военных в восемь раз меньше общих потерь врага на этом направлении. Тогда как на юге – потери противника в пять раз больше наших.

Несмотря на столь значительные цифры потерь среди окупантов, с украинской стороны тоже существует потребность в пополнении резервов. О просьбе военных относительно необходимости увеличения объемов мобилизации откровенно сказал на пресс-конференции Президент Владимир Зеленский, ответив на вопросы корреспондентке ВВС: "Скажу откровенно, военные обратились ко мне с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать. Все, больше пока сказать об этом не могу".

Лидер государства воздержался от раскрытия подробностей о запросе военных. Кроме того, он не проявил публично своих намерений по принятию соответствующих решений в этом вопросе и не разглашал свои планы.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио заявил, что, несмотря на призывы к президенту о рассмотрении возможности увеличения масштабов мобилизации, изменения в этой сфере вряд ли произойдут.

Данилов также подчеркнул, что в Украине не существует серьезных трудностей в мобилизации граждан на военную службу и призыв происходит в установленных еще 24 февраля 2022 года пределах "волн мобилизации".

Если же говорить о "полной мобилизации", то в правовом поле Украины такое понятие вообще отсутствует. Существуют только термины – частичная и всеобщая мобилизация. Так что устрашающие истории о полной мобилизации всех мужчин можно воспринимать только как хорошо продуманную ИПСО.

Какие виды повесток бывают, и где их могут вручить

Сегодня в Украине предусмотрено законом четыре вида повесток. Однако согласно дополнению статьи 18-1 ЗУ о воинской обязанности и военной службе в период военного положения не происходит призыв на срочную военную службу.

Итак, с первого сентября 2023 года могут получить следующие виды повесток:

Для уточнения учетных данных. Выдаются с целью обновления и уточнения информации о состоянии здоровья лица, составе семьи, местах работы и других важных данных.

На прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Эта повестка подписана начальником Территориального военного комиссариата, требует пройти медицинское освидетельствование. Вместе с повесткой прилагается специальная карта исследования и медицинского обследования. В этой карточке будет внесен вывод ВЛК о пригодности к военной службе, непригодности или ограниченной пригодности.

Мобилизационное предписание. Такая повестка выдается военнообязанному после того, как медкомиссия сочла его годным для военной службы.

Военнообязанным мужчинам не могут на руки выдать повестку о прохождении военно-врачебной комиссии, ведь процедура уточнения информации предусматривает возможность предоставления документов для получения отсрочки от мобилизации, если такие документы имеются.

Новые правила в процедуре вручения повесток

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея рассказала, кто имеет право вручать повестки: "Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений".

А с местом вручения данного документа немного тяжелее. На практике законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например в парке, на блокпосте или в другом общественном месте, или по месту жительства.

Сегодня юристы до сих пор диспутируют по поводу заполнения повестки "на коленях". По их словам, юридическая практика свидетельствует о различных подходах судов и их решениях относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде уникален.

Кто может получить повторную повестку и последствия их игнорирования

Повторно мужчина может получить повестку, если он не явился в ТЦК с первого раза (после первой повестки).

Также после начала полномасштабного вторжения некоторые мужчины получили повестку или самостоятельно пришли в ТЦК, но до сих пор не были призваны на службу. Тем, кого комиссия признала пригодными и у них нет оснований для отсрочки службы, могут снова вручить повестку.

К тому же, согласно законам Украины все военнообязанные в течение семи дней должны сообщать ТЦК о любых изменениях учетных данных, таких как место жительства, работа, семейное положение и т.д.

Из этого следует, что повестку могут выдать снова как для повторного прохождения ВЛК (если прошло больше года по прохождению осмотра), так и для проверки персональных данных или обстоятельств отсрочки.

Относительно игнорирования повестки, как отмечает адвокат Ростислав Кравец, предусмотрена административная ответственность – в виде штрафа и уголовная ответственность за игнорирование указаний по мобилизации – ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет. Но следует иметь в виду, что каждый из таких случаев рассматривается индивидуально и с использованием целого комплекса мер.

Кто не подлежит мобилизации из-за отсрочки

Список категорий людей, имеющих право на отсрочку службы с августа 2023 года был расширен и включает:

Работники, имеющие бронь за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями.

Многодетные родители и родители-одиночки.

Лица с инвалидностью I-III групп, а также люди, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью / недееспособных лиц.

Мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II группы или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией.

Лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.

Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями / инвалидностью I-II группы и нуждающимися в постоянном уходе.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне.

Лица, потерявшие (смерть / пропавшие без вести) близких родственников во время их участия в антитеррористической операции (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Данный список не является исчерпывающим и не охватывает все категории и особенности случаев освобождающихся от мобилизации согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".