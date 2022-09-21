Об этом написала в твиттере президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, после встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, выразили согласие, что недавнее заявление президента РФ Путина - проявление слабости.

"Мы осуждаем действия Путина и соглашаемся, что его призывы мобилизовать часть населения являются признаком слабости. Вторжение России проваливается", – написала Урсула фон дер Ляйен.

Это была первая личная встреча Трасс и фон дер Ляйен после того, как британский премьер-министр Лиз Трасс вступила в должность.

"Они отметили мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули общую приверженность поддержке Украины в ее борьбе до тех пор, пока это потребуется", - говорится в заявлении.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации на территории страны. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.

После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .

Антивоенное движение "Весна" объявило сегодня акцию "Нет могилизации", любые формы протеста также поддерживают в штабе российского оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 12:00 была подтверждена организация митингов в 24 городах России.

Около сотни человек были арестованы во время протестов в России после объявления Путина о частичной мобилизации для усиления готовности войск для войны в Украине.

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