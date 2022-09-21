Мобилизация в России является признаком слабости, – глава ЕС и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении
В совместном заявлении премьер-министр Великобритании и президент Европейской комиссии выразили согласие с признаком слабости Путина после заявления о частичной мобилизации
Об этом написала в твиттере президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, после встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, выразили согласие, что недавнее заявление президента РФ Путина - проявление слабости.
"Мы осуждаем действия Путина и соглашаемся, что его призывы мобилизовать часть населения являются признаком слабости. Вторжение России проваливается", – написала Урсула фон дер Ляйен.
Это была первая личная встреча Трасс и фон дер Ляйен после того, как британский премьер-министр Лиз Трасс вступила в должность.
"Они отметили мужество и отвагу украинского народа и подчеркнули общую приверженность поддержке Украины в ее борьбе до тех пор, пока это потребуется", - говорится в заявлении.
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- После объявления частичной мобилизации в РФ всем гражданам, состоящим на военном учете, запрещен выезд за границу .
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- Около сотни человек были арестованы во время протестов в России после объявления Путина о частичной мобилизации для усиления готовности войск для войны в Украине.
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