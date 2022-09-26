Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На территории Российской Федерации продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, из-за родственников приказано в течение трех суток явиться", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

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Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

В то же время, противник пытается реализовать объявленный незаконный референдум на временно занятых территориях Украины. Так, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом референдуме. К тому же такие обходы преследуют цель и выявление мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .

Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.

Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

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