Мобилизация в России: Ростовскую область закрыли на въезд и выезд, - Генштаб ВСУ
Из-за объявления частичной мобилизации в РФ Ростовскую область закрыли на въезд и выезд
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"На территории Российской Федерации продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, из-за родственников приказано в течение трех суток явиться", - говорится. в сообщении.
Отмечается, что личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, который необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.
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Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.
В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.
В то же время, противник пытается реализовать объявленный незаконный референдум на временно занятых территориях Украины. Так, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом референдуме. К тому же такие обходы преследуют цель и выявление мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
- Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
- В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.
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