Мобилизация в России приведет к свержению Путина, - минобороны Словакии

Об этом говорит министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Призывая к армии сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр страны Эдуард Гегер также резко осудил мобилизацию и псевдореферендумы, объявленные Путиным.

"Это незаконная аннексия, которую нельзя принять. Мы снова заявляем о нашей поддержке полной территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал он.

Правительство подтвердило, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину дипломатически, экономически, политически и военно в максимально возможном объеме, несмотря на всеобщую поддержку России среди словацкого населения.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.

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