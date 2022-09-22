Мобилизация в России приведет к свержению Путина, - минобороны Словакии
Владимир Путин ставит себя в сложное политическое положение, объявление мобилизации может привести к свержению с поста президента
Об этом говорит министр обороны Словакии Ярослав Надь.
"Призывая к армии сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ", - сказал он.
Кроме того, премьер-министр страны Эдуард Гегер также резко осудил мобилизацию и псевдореферендумы, объявленные Путиным.
"Это незаконная аннексия, которую нельзя принять. Мы снова заявляем о нашей поддержке полной территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал он.
Правительство подтвердило, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину дипломатически, экономически, политически и военно в максимально возможном объеме, несмотря на всеобщую поддержку России среди словацкого населения.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации , объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
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