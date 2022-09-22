Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть вполне объективные последствия для российской экономики после объявления мобилизации в РФ. Поскольку, если они действительно смогут собрать 300 тыс. человек и запихнуть их в армию, то это повлияет на рынок труда. Забирать будут мужчин трудоспособного возраста с предприятий, которые приносят хоть какая-то прибыль для государства. Поэтому это может негативно отразиться на российской экономике", - пояснил Несходовский.

Экономист добавил, что россияне будут эмигрировать из России, что также повлияет на экономику.

"Во-вторых, многие россияне сейчас будут пытаться уехать из России. Уезжать они будут в Армению, Казахстан и другие азиатские страны. Поскольку россияне прекрасно понимают, что если их мобилизуют, то они могут погибнуть в Украине", - добавил он.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

РосСМИ анонсировали к 20:00 20 сентября обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.

Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил , что общей мобилизации не будет.

Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.

Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября. В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина. "Время переписывать речь", - написал Михаил Подоляк.

21 сентября президент России Владимир Путин все же объявил о проведении частичной мобилизации в стране.