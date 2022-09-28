English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Мобилизация в РФ может сыграть и в пользу Украины, – офицер ВСУ Трегубов
Эксклюзив

Мобилизация в РФ может сыграть и в пользу Украины, – офицер ВСУ Трегубов

28 сентября, 2022 среда
13:40
война с Россией Трегубов

Российская мобилизация перегрузит и так перегруженную логистику, бросит на фронт большое количество необученного мяса и вызовет социальное и экономическое напряжение в РФ

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"Трудно понять, какая цель такой операции. Здесь понятно, что только каждый десятый выживет, но так не делается. Они перегружают свою логистику, которая у них уже и так перегружена. Мне показалось, что мобилизация - это демонстративный шаг направленный на то. , чтобы удержать свои территории и продемонстрировать, что они готовы на последний шаг - они готовы к последнему и не будет никаких отступлений. Показать и россиянам, и миру, что они готовы на войну до последнего и дальше будет ядерное оружие", - считает он.

По мнению Трегубова, нет уверенности, что это будет иметь реальный положительный военный эффект.

"Теоретически, их можно будет поставить на блокпосты, а на передок бросить опытных, но это
мы уже видели в Харьковской области. Была одна линия из опытных, а за ней начинались гарнизонные войска, Барсы и другое. Мне кажется, что эта мобилизация в чисто военном плане для Украины может быть и во благо. Она очень сильно перегружает российскую логистику, бросает на фронт большое количество необученного мяса и параллельно вызывает социальное напряжение и экономическое напряжение в самой РФ", - отметил военный.

Он считает, что понятно, почему они с ней медлили – непонятно, почему они решили ее внедрить так быстро.

"Возможно, они верят в сталинскую максиму, что количество само по себе является качеством - что они на Луганщину бросят большое количество мяса, которое в жизни автомат не держало, это им поможет. Мне кажется, что нет, потому что HIMARS все равно сколько в одном несчастном окопе сидит людей - 25 или 250. Здесь уже другой тип войны", - подытожил Трегубов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
военные силы Украины
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
26 сентября, 2022 понедельник
Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
27 сентября, 2022 вторник
Что делать после ядерного взрыва и как уберечься от большой дозы радиации: советы от Сергея Згурца
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.83
    Покупка 40.83
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.02
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
15:11
Константин Москалец
Константин Москалец: Строгое искусство дауншифтинга
14:54
Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
14:54
Взрывы на газопроводах Nord stream: В Кремле заявили, что ни они, ни Европа не заинтересованы в ситуации
14:39
Эксклюзив
Путин
Путин мобилизацией запустил обратный отсчет своего пребывания у власти, - политолог Магда
14:36
Россия обстреляла приграничье Черниговщины: 77 взрывов
14:35
Танцовщик из Херсона Полунин посвятил убитым военным РФ выступление в Узбекистане: ему отказались платить
14:24
Газпром пригрозил Нафтогазу санкциями за арбитраж, Витренко ответил
14:22
Эксклюзив
Хочу предостеречь родственников пленных от напрасных ожиданий, потому что точно никто ничего не знает, - мама разведчика полка "Азов" Самойленко
14:21
"Реал" пожертвовал 1 млн евро в помощь Украине
14:18
Верховная Рада
В Раде сказали, стоит ли ожидать повышения "минималки" в следующем году
14:15
Ядерные угрозы Путина нужно воспринимать серьезно, а не как блеф, - Меркель
14:08
Эксклюзив
Мобилизация не поможет Путину. ВСУ имеют лучшее тыловое обеспечение, чем российская армия, - военный эксперт Мусиенко
14:08
В Харьковской области поймали подполковника в отставке, который работал на карательную полицию врага
14:05
посольство США в России
США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
14:01
Украинские военные ударили по командному пункту россиян: уничтожены 12 оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
13:53
Ночные обстрелы Николаева: повреждены 56 домов и объекты инфраструктуры
13:52
Алар Карис
"Нам в течение десятилетий придется жить с военной угрозой РФ", – президент Эстонии
13:49
В Кремле рассказали, сколько планируют продолжать "спецоперацию" в Украине
13:37
В Украине объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
13:11
В Запорожье россияне за сутки разрушили 20 гражданских объектов
13:09
Крымский коллаборант Аксенов вручил херсонскому предателю Стремоусову паспорт гражданина РФ
13:04
Железнодорожное сообщение вернули 45 населенным пунктам на освобожденной Харьковщине
12:54
Эксклюзив
Сейчас рано говорить о каких-то массовых протестах в РФ, - политический эксперт Смолий
12:52
Первокурсников военно-морской академии РФ планируют отправить на войну в Украину, - украинская разведка
12:47
Эксклюзив
Киев должен показать пример в плане дерусификации и декоммунизации, – активист Поздняков
12:46
Эксклюзив
Сергей Згурец
Иранские воздушные "мопеды" Shahed-136 скоро иссякнут у россиян, - Згурец
12:43
"Акты саботажа": генсек НАТО Столтенберг прокомментировал аварии на "Северных потоках"
12:36
В Украине уничтожили российских капитанов, лейтенантов и майора, - офицер ВСУ Штефан
12:30
Британский тяжеловес требует от Усика освободить титул
12:26
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
Сегодня Украина полностью руководствуется ОП и это уже перебор, - нардеп Гончаренко
12:22
Говорить об окончании войны можно только после деоккупации всей Украины, - Зеленский
12:20
Гитанас Науседа
Пока РФ застряла в Украине, срок годности путинского режима может истечь, - президент Литвы
12:14
Сборная Украины по боксу объявила бойкот из-за запрета выступать на ЧЕ под национальным флагом
12:13
Эстония будет предлагать включить главу РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС
12:13
История военного хирурга, пленной разведчицы и трагедия MH17. Объявлены фильмы-номинанты на премию "Киноколо"
12:11
"Редкий трофей": ВСУ захватили российскую бронемашину, - Стратком
11:56
Эксклюзив
Карта боевых действий: новые котлы на Харьковщине. Обзор событий 22-27 сентября
11:53
Анка Фельдгузен
Украина получит систему ПВО, которой нет у Бундесвера, - посол Германии
11:50
Обновлено
Павел Кириленко
На Донетчине за сутки россияне убили 5 гражданских, еще 10 ранили
11:43
Билл Бернс
Директор ЦРУ: Мы не видим практических доказательств, что РФ готовится применить ядерное оружие
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV