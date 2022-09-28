Об этом в эфире Еспресо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

"Трудно понять, какая цель такой операции. Здесь понятно, что только каждый десятый выживет, но так не делается. Они перегружают свою логистику, которая у них уже и так перегружена. Мне показалось, что мобилизация - это демонстративный шаг направленный на то. , чтобы удержать свои территории и продемонстрировать, что они готовы на последний шаг - они готовы к последнему и не будет никаких отступлений. Показать и россиянам, и миру, что они готовы на войну до последнего и дальше будет ядерное оружие", - считает он.

По мнению Трегубова, нет уверенности, что это будет иметь реальный положительный военный эффект.

"Теоретически, их можно будет поставить на блокпосты, а на передок бросить опытных, но это

мы уже видели в Харьковской области. Была одна линия из опытных, а за ней начинались гарнизонные войска, Барсы и другое. Мне кажется, что эта мобилизация в чисто военном плане для Украины может быть и во благо. Она очень сильно перегружает российскую логистику, бросает на фронт большое количество необученного мяса и параллельно вызывает социальное напряжение и экономическое напряжение в самой РФ", - отметил военный.

Он считает, что понятно, почему они с ней медлили – непонятно, почему они решили ее внедрить так быстро.

"Возможно, они верят в сталинскую максиму, что количество само по себе является качеством - что они на Луганщину бросят большое количество мяса, которое в жизни автомат не держало, это им поможет. Мне кажется, что нет, потому что HIMARS все равно сколько в одном несчастном окопе сидит людей - 25 или 250. Здесь уже другой тип войны", - подытожил Трегубов.