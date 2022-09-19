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Главная война с Россией Мобилизация в РФ – это идеальный шторм, который может снести режим Путина, – военный эксперт Самусь
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Мобилизация в РФ – это идеальный шторм, который может снести режим Путина, – военный эксперт Самусь

19 сентября, 2022 понедельник
15:22
война с Россией

Михаил Самусь, военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network, считает, если сейчас в РФ объявят мобилизацию, то военный эффект будет через несколько месяцев, а общественно-политический может произойти прямо сейчас

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Необходимость проведения мобилизации уже поздно для российской армии, учитывая тот график и давление, которое сейчас оказывает украинская армия. Даже если в РФ на днях объявят частичную или полную мобилизацию, то нужно время на подготовку, создание новых воинских частей, проведение слаживания, также найти военную технику и вооружение – это все сможет принести плоды только в январе следующего года. Но кульминация наступает прямо сейчас и Россия упустила это время", - пояснил военный эксперт.

Михаил Самусь отметил, что сейчас идет гибридная мобилизация в России, к тому же непонятно, на каких основаниях Пригожин набирает незаконные вооруженные формирования под названием ЧВК и под каким правовым статусом оформляют тех уголовников, которые собираются воевать, но, скорее всего, они останутся. теми же преступниками, хотя уйдут умирать на фронт.

"Возможно, уже сейчас окружение Путина говорит, что проведение мобилизации будет катастрофическим, потому что вызовет протесты среди российского населения. Фактически, если сейчас они объявят мобилизацию, то военный эффект будет через несколько месяцев, а общественно-политический может произойти прямо сейчас. Понимая ситуацию на фронте и внутренней турбулентности в РФ, это будет идеальный шторм, который может снести режим Путина, поэтому он и оттягивает это время", - прокомментировал Самусь.

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Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
мобилизация
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