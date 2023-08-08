Мобилизация украинцев в Канаде: Россия запустила новый фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Вражеские ресурсы распространяют фейковое заявление, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина планирует мобилизовать 30 тыс. этнических украинцев в Канаде и уже отправила соответствующий запрос канадскому правительству.

"На самом деле чиновник такого не говорил. Враждебная пропаганда распространяет этот нарратив с целью запугивания канадцев. По мнению пропагандистов, это должно значительно уменьшить уровень поддержки Украины со стороны населения Канады. Также подобной ложью роспропаганда пытается дискредитировать Украину и ее власть", - объясняет ЦПИ.