Мобилизация украинцев в Канаде: Россия запустила новый фейк
Российская пропаганда запустила новый фейк о мобилизации этнических украинцев в Канаде
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Вражеские ресурсы распространяют фейковое заявление, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина планирует мобилизовать 30 тыс. этнических украинцев в Канаде и уже отправила соответствующий запрос канадскому правительству.
"На самом деле чиновник такого не говорил. Враждебная пропаганда распространяет этот нарратив с целью запугивания канадцев. По мнению пропагандистов, это должно значительно уменьшить уровень поддержки Украины со стороны населения Канады. Также подобной ложью роспропаганда пытается дискредитировать Украину и ее власть", - объясняет ЦПИ.
- Сетью распространяется фейковая информация, что президент США Никсон предусмотрел американскую войну в Украине.
- Враг запустил дезинформационную кампанию о наборе американских студентов-должников в Интернациональный легион Украины.
- Ранее сообщалось, что враг распространяет фейк, что военные стали источником распространения гепатита В во львовских больницах.
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