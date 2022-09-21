Путину приходится признать, что российская армия не может выполнить тех задач, которые он накануне поставил, не только не выходит на административные границы оккупированных регионов, но и утрачивает территории. Путину приходится назначать референдум в областях, часть территории которой не только контролируется легитимной украинской властью, но и возвращается под контроль этой власти после нескольких месяцев преступной российской оккупации и зверств «освободителей».

При этом Путин прекрасно знает, что мобилизация не популярна у его соотечественников. Что большая часть из них хочет следить за этой преступной войной с диванов и повторять «патриотические» лозунги в соцсетях, а не жертвовать жизнью за бессмысленные путинские амбиции. Но у российского президента нет другого выбора. Генералы убедили его, что без наращивания армии он не сможет победить в этой войне. А победа в войне, причём быстрая – это вопрос выживания всего преступного режима, сохранения его представителями всех награбленных богатств. Путин видит, что затягивание войны приводит к потере поддержки. Уже и не только на Западе, но и в странах Азии, и в собственном обществе. Он надеется что новое пушечное мясо поможет ему склонить Украину к капитуляции. Но на самом деле он лишь увеличит возможности для собственного краха, расширит пропасть, которая с сегодняшнего дня будет неустанно увеличиваться между ним и его же собственным народом, который он посылает на убой.