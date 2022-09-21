Мобилизация – признак слабости Путина
Объявление российским президентом так называемый частичной мобилизации его соотечествеников для участия в войне с Украиной – это такой же признак политической слабости и поражения, как и форсированное проведение фейковых референдумов на территории оккупированных Россией украинских регионов
Путину приходится признать, что российская армия не может выполнить тех задач, которые он накануне поставил, не только не выходит на административные границы оккупированных регионов, но и утрачивает территории. Путину приходится назначать референдум в областях, часть территории которой не только контролируется легитимной украинской властью, но и возвращается под контроль этой власти после нескольких месяцев преступной российской оккупации и зверств «освободителей».
При этом Путин прекрасно знает, что мобилизация не популярна у его соотечественников. Что большая часть из них хочет следить за этой преступной войной с диванов и повторять «патриотические» лозунги в соцсетях, а не жертвовать жизнью за бессмысленные путинские амбиции. Но у российского президента нет другого выбора. Генералы убедили его, что без наращивания армии он не сможет победить в этой войне. А победа в войне, причём быстрая – это вопрос выживания всего преступного режима, сохранения его представителями всех награбленных богатств. Путин видит, что затягивание войны приводит к потере поддержки. Уже и не только на Западе, но и в странах Азии, и в собственном обществе. Он надеется что новое пушечное мясо поможет ему склонить Украину к капитуляции. Но на самом деле он лишь увеличит возможности для собственного краха, расширит пропасть, которая с сегодняшнего дня будет неустанно увеличиваться между ним и его же собственным народом, который он посылает на убой.
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