Мобилизация - признак слабости и провала России, - посол США в Украине Бринк
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала псевдореферндумы и мобилизацию в РФ признаком слабости и провала
Об этом Бринк написала в twitter .
По ее словам, Вашингтон никогда не признает претензии Москвы на захваченные территории.
"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверила Бринк.
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