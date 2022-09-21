Об этом Бринк написала в twitter .

По ее словам, Вашингтон никогда не признает претензии Москвы на захваченные территории.

"Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на якобы аннексированную украинскую территорию, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заверила Бринк.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы о присоединении" к РФ.

Госдума ввела в уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".

21 сентября Институт изучения войны сообщил, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа

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