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OPINION

Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики

Виталий Бала
16 сентября, 2023 суббота
14:07
Мнение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Инициатором этого законопроекта является представитель фракции партии Слуга народа Федор Вениславский.

А секретарь СНБО Алексей Данилов вообще заявил, что целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста во время войны будет определять министерство образования.

Вроде бы все звучит правильно, что мужчины, решившие получить второе высшее образование, могут преследовать цель уклонения от призыва в армию.

Вениславский даже привел цифры, прямая цитата: "…по состоянию на 2019-2021 годы студентов 25+ было около 40 тысяч человек. В 2022 году, когда началась полномасштабная война, таких студентов 25+ стало 106 тысяч. В этом году цифры также приближаются к 100 Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва по мобилизации".

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Но в этой ситуации есть серьезный отрицательный сигнал.

Во-первых, если это правда, что таким образом столько мужчин пытается "спрятаться" от мобилизации, то что-то не так с этой мобилизацией, а не только в том, что нет желания у мужчин защищать страну.

Во-вторых, такие инициативы, по моему мнению, точно не способствуют поощрению идти в армию.

В-третьих, борьба с возможными уклонистами не должна быть главным фактором для мобилизации в стране. Такими инициативами и "отлавливанием" на улицах городов мужчин, мотивация не повысится, а обороноспособность страны не улучшится.

Все видят, что представители власти "производят" что им вздумается, не перерабатываются и не спешат сами становиться на защиту страны, деньги из бюджета воруют, а не доначат на ВСУ, хотя, наверное, есть и исключения, но несправедливость никогда не бывает конструктивной и результативной .

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Недоверие действующей власти порождает недоверие к любым инициативам, даже если эти инициативы выглядят нужными и правильными.

Однако таким образом, как хотят эти инициативы ввести, вызывают уже не только недоверие, но и возмущение.

Чего только стоит инициатива главы фракции Арахамии по экстрадиции из других стран военнообязанных мужчин, покинувших Украину по поддельным справкам о непригодности служить в армии. Вроде бы правильно, но не имеет никакого механизма, кроме возбуждения уголовных дел против всех уехавших.

Источник

Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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