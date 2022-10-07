English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Мобилизация – один из факторов начала отмирания экономики России, - консультант Института стратегических исследований Иван Ус
Эксклюзив

Мобилизация – один из факторов начала отмирания экономики России, - консультант Института стратегических исследований Иван Ус

7 октября, 2022 пятница
13:05
война с Россией Экономика России

Главный консультант Института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс убежден, что экономика России начала отмирать, ведь прекратился импорт важных товаров, начали закрываться крупные предприятия, а мобилизация привела к оттоку людей, создававших ВВП в стране

Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"Сейчас реалии экономики России таковы, что действительно особого доверия к их валюте нет. Формально она укрепилась, но рубль укрепился не потому, что Россия начала хорошо экономично работать, а просто потому, что прекратился импорт важных для них товаров. То есть это с одного стороны, – усилило рубль, а с другой, – когда у тебя нет важного для себя импорта, то у тебя начинает останавливаться производство, построенное на том же импорте, и поэтому когда в мае сократилось производство автомобилей в России на 97%, то есть фактически остановилось, это было абсолютно логичным следствием, просто что экономика начинает отмирать", - сказал Иван Усс.

Главный консультант Института стратегических исследований считает, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация также негативно повлияет на экономику РФ, поскольку люди, непосредственно создававшие ВВП страны, бегут за границу.

"И сейчас, когда уже начался последний квартал этого года, и ко всем накопленным проблемам еще присоединились проблемы, связанные с мобилизацией, а она породила еще одну – граждане трудоспособного возраста, как правило мужчины, покидают страну. То есть почти что цифра, почти полмиллиона россиян уехало из страны, и это люди, создававшие ВВП, то действительно, экономика России если раньше это были проблемы, которые, скажем так, им удавалось решить, то эти проблемы, которые начались с этого квартала, с 1 октября не уверен, что им удастся их устроить", - отметил он.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин все же объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
  • Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский убежден, что объявленная мобилизация в РФ будет иметь сильные негативные последствия для российской экономики.
  • Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Экономика
Россия
мобилизация
санкции против России
Читайте также:
Голова оборонного комітету держдуми РФ Андрій Картаполов
5 октября, 2022 среда
Глава оборонного комитета госдумы РФ обвинил минобороны России во лжи по поводу войны в Украине
6 октября, 2022 четверг
Россияне нанесли ракетные удары по Хмельнитчине: повреждены дома
окупанти рф
6 октября, 2022 четверг
Британская разведка указала на дилемму, перед которой оказалась РФ на фоне наступления ВСУ в Херсонской области
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.23
    Покупка 40.23
    Продажа 41.06
  • EUR
    Покупка 38.98
    Продажа 40.04
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
7 октября
13:03
ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области
13:00
Подрабатывали также наркоторговлей: В Киеве обезвредили группировку, которой из РФ руководил Кива
13:00
Человек из близкого окружения Путина прямо выражал свое несогласие с его действиями по поводу войны в Украине, - WP
12:35
ВСУ показали уничтоженный ими штаб окупантов в Херсонской области
12:32
OPINION
Богдан Данилишин
Экспорт товаров в сентябре впервые после начала войны превысил $4 млрд. Экономический обзор недели
12:26
Нобелевскую премию мира получили оппозиционер из Беларуси и правозащитные организации Украины и РФ
12:23
ВМС за сутки уничтожили более 60 оккупантов, 5 танков, несколько гаубиц, самоходную пушку и машины армии РФ
12:19
Хосеп Боррель
Военная помощь для Украины: Боррель рассчитывает на поддержку лидеров ЕС
12:16
Пышного назначили главой НБУ
12:13
Япония ввела санкции против 80 россиян и 9 организаций РФ
12:01
Бронемашины, скорые и 5 тонн медтоваров. Украина получила партию помощи от Испании
12:00
Португальские рокеры из One Time Child вместе с украинкой записали песню "Русский военный корабль"
11:45
ВСУ показали, как уничтожили российский танк с близкого расстояния
11:43
Эксклюзив
Украина введет режим экономии отопления, как это принято в других странах Европы, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан
11:37
Меркель заявила, что без РФ "не будет крепкого мира": у Зеленского ответили
11:37
Украине нужны танки и страны-члены могут их предоставить, - глава Европарламента
11:24
Россияне вечером и утром обстреляли Сумщину: поврежден дом культуры, админздание
11:13
"Убирайся из Украины!": Стивен Кинг от имени всего мира обратился в Россию
11:09
Украинские воины освободили село Грековка Луганской области
11:06
Анонс
Как семьи Финляндии помогают украинским воинам
11:05
"Страх без уважения": источники в Кремле и правительстве РФ заявляют, что Путин уже не предупреждает о своих решениях, - росСМИ
11:02
Армения, Азербайджан и ЕС согласовали размещение гражданской миссии вдоль границы
10:56
Обзор
История Монро, Елизаветы II и комедия об атомной катастрофе: что смотреть на выходных
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец
Дальнобойные системы и авиация ВСУ являются важными составляющими для перелома сопротивления оккупантов на правобережье Днепра, - Згурец
10:51
Взятки и имущество владельца российского паспорта Богдана Львова
10:49
Переоценка ценностей из-за войны: певец Julik представил новую песню
10:48
Эксклюзив
Война привела к реформированию украинского сельского хозяйства, - нардеп Соломчук
10:47
Николаев атаковали российской дроны, по области били из самолетов: пострадали два человека
10:42
Около 350 оккупантов, 17 танков, 10 дронов и вертолет: потери РФ в сутки
10:37
Обновлено
Оккупанты нанесли удар по Запорожью: ракета упала во двор многоэтажки, есть разрушения и пострадавшие
10:25
OPINION
Виталий Портников
Путин отмечает юбилей в условиях политического фиаско
10:24
На фото вертоліт Ка-52
На Юге ПВО сбила ударный вертолет россиян "Аллигатор"
10:22
Юлия Тимошенко
На фоне икон и украинского флага: Тимошенко похвасталась, как кушает пирожок из McDonald&#39;s
10:19
Россияне украли печать ЗАЭС
10:16
"Делили стол и сон со свиньями": СБУ показала заброшенную позицию оккупантов в Херсонской области
10:06
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Юг сейчас больше нужен россиянам, чем другие направления, - полковник СБУ Костенко
09:56
Над Большой Александровкой в Херсонской области подняли украинский флаг
09:54
На кинофестивале в Польше покажут фильмы о войне в Украине
09:52
Обновлено
Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября возросло до 12
09:44
На Изюмщине женщина получила ранения, наступив на мину: жителей просят не подвергать себя опасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV