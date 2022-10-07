Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"Сейчас реалии экономики России таковы, что действительно особого доверия к их валюте нет. Формально она укрепилась, но рубль укрепился не потому, что Россия начала хорошо экономично работать, а просто потому, что прекратился импорт важных для них товаров. То есть это с одного стороны, – усилило рубль, а с другой, – когда у тебя нет важного для себя импорта, то у тебя начинает останавливаться производство, построенное на том же импорте, и поэтому когда в мае сократилось производство автомобилей в России на 97%, то есть фактически остановилось, это было абсолютно логичным следствием, просто что экономика начинает отмирать", - сказал Иван Усс.

Главный консультант Института стратегических исследований считает, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация также негативно повлияет на экономику РФ, поскольку люди, непосредственно создававшие ВВП страны, бегут за границу.

"И сейчас, когда уже начался последний квартал этого года, и ко всем накопленным проблемам еще присоединились проблемы, связанные с мобилизацией, а она породила еще одну – граждане трудоспособного возраста, как правило мужчины, покидают страну. То есть почти что цифра, почти полмиллиона россиян уехало из страны, и это люди, создававшие ВВП, то действительно, экономика России если раньше это были проблемы, которые, скажем так, им удавалось решить, то эти проблемы, которые начались с этого квартала, с 1 октября не уверен, что им удастся их устроить", - отметил он.

21 сентября президент России Владимир Путин все же объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский убежден, что объявленная мобилизация в РФ будет иметь сильные негативные последствия для российской экономики.

Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.