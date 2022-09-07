Мобилизация не поможет России. У Путина нечем усилить армию, - генерал-майор СБУ Ягун

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В России нечем усилить свои войска на временно оккупированных территориях Украины. Последнее, что у них осталось так это разнарядка по государственным предприятиям. То есть, к примеру, из российской железной дороги в ряды армии России должны забрать более 10 тыс. человек. Кроме того, что сотрудников государственных предприятий забирают в армию, им должны выплачивать полную заработную плату. То есть, заманивание в российскую армию за денежное вознаграждение уже не работает", - рассказал Ягун.

Генерал-майор СБУ также добавил, что в России не смогли сформировать достаточное количество добровольческих батальонов для войны против Украины.

"У Путина мало, что выходит с мобилизацией для войны против Украины. Был период, когда они там хотели сформировать 86 добровольческих батальонов, однако из этого ничего не вышло. Подразделения были созданы, но не в том количестве, в котором они хотели. Это все говорит о том, что мобилизационный резерв скрытой мобилизации в России просто иссяк", - добавил он.

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