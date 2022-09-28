Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Я считаю, что планы, которые реализовывались нашим военно-политическим командованием, будут и дальше выполняться. Война - это вопрос и тылового обеспечения. И Вооруженные силы Украины имеют гораздо лучшее тыловое обеспечение, чем российская армия. Украина получает финансовую и военную помощь. Российский военно-промышленный комплекс при всех своих потугах не справляется и не справится с обеспечением своей армии", - пояснил Мусиенко.

Эксперт убежден, что мобилизация в РФ принципиально не поменяет ситуацию на фронтах.

"Наши действия на Харьковщине отлично продемонстрировали эффективность и планирование профессиональных военных операций. Я не думаю. что мобилизация в РФ принципиально изменит ситуацию на фронтах. Поэтому, если бы российское командование не пыталось изменить ситуацию, это только приведет к деморализации российских войск. Поскольку к мобилизации в РФ, регулярные российские войска сдавались и убегали с поля боя, так и новомобилизованные будут сдаваться", - добавил он.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

В Bloomberg считают, что Россия рассчитывает посредством мобилизации вернуть инициативу в войне против Украины и захватить Харьков и Одессу.

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