Мобилизация может разрушить гражданскую авиацию России. Призывают пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников
Авиакомпании России сообщают, что их пилоты и бортпроводники получают повестки, также о мобилизации заявляют и авиадиспетчеры – это все ставит под угрозу безопасное функционирование гражданской авиации
Издание "Коммерсант" сообщает, что наибольшее беспокойство у авиакомпаний вызывает вероятная мобилизация пилотов.
"Исторически многие пилоты приходят туда (в гражданскую авиацию, - ред.) из военной авиации. По словам собеседника в одной из крупных авиакомпаний, "в штате пилотов нарастает сильное беспокойство по поводу возможного призыва". По предварительной оценке представителя другой авиакомпании, в штате перевозчика около 40% пилотов подпадают под призыв: "Мы не верим, что их мобилизуют, но никаких подтверждений сверху пока не поступало", - отмечает "Коммерсант".
Источник телеграм-канала "Aviatorshina" в авиакомпании "Россия" подтвердил отстранение бортпроводников мужчин от международных рейсов. По его словам, в компании дано неофициальное распоряжение планировать бортпроводников мужского пола только на внутренние рейсы.
В первый же день частичной мобилизации в России получили повестки и мобилизационные распоряжения на военную службу несколько десятков авиадиспетчеров на Камчатке, в Магадане и Иркутске. В отдельных регионах это обстоятельство имеет уже критическое влияние на работу авиации, сообщил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев в обращении премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив его распространить бронь (запрет на призыв) для специалистов, непосредственно осуществляющих управление воздушным движением, планирование и координации, служб электро-радиотехнического обеспечения связи.
По словам источника издания "Коммерсант" в Минтрансе, по поводу возможной брони для пилотов и других сотрудников гражданской авиации "распорядительных документов и списков еще нет".
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Министр обороны РФ Шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат, хотя пункт о количестве призывников засекречен. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных . Независимые источники сообщают, что запланировано мобилизовать 1 млн человек.
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