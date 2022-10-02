мобилизация

На ваш взгляд, какие примерные сценарии нас всех ждут.

Я думаю, что то, что сейчас происходит – это финальная стадия фашистского режима. Он подошел к своему завершению, которое ждет вообще-то любой фашистский режим. Давайте по пунктам. Первое, это очевидное поражение. Поражение Путина в этой войне было очевидно еще 24 февраля. Но сейчас уже есть контуры этого поражения. Поскольку 21 сентября Путин сам себе открыл второй фронт – он объявил войну России. При этом не либеральной России, ей он давно объявил войну. А сейчас он объявил ее глубинной России. То есть, своему основному электорату, своей основной группе поддержки. И это сегодня проявилось в том, что уже Кадыров, верный пехотинец Путина, заявил, что никакой мобилизации в Чечне не будет. По сути, это начало распада России. То есть, открыто один из самых верных сторонников Путина сказал, что он не собирается выполнять приказ президента. Унитарной стране с такой жесткой вертикалью как Россия, такой бунт одного из глав регионов – это начало распада. Очевидно, уже сейчас Путин внутри России не является единственным центром власти. Сразу после феерического поражения, после этого «харьковского чуда», Путин полетел в Самарканд, в Узбекистан, где проходило очередное собрание Шанхайской организации сотрудничества. И там фактически восточные товарищи – представители, в первую очередь, глав Центральной Азии, региона, считавшегося таким мягким подбрюшком России, на который смотрели с высоты – они аккуратно надели Путину помойное ведро на голову. Потому что встречали его не по первому разряду: не президент Узбекистана, а премьер-министр. На «восточном языке» это значит – «знай свое место». То есть, ты не ровня, Путин не равен президенту, а на ступеньку ниже. То есть, тебя встречает не первый секретарь, если выражаться на языке Советского союза, а второй, третий, или даже инструктор. Восток – это церемонии. Тем более такой Восток как Центральная Азия. Значит, все без исключения главы государств на встречу с Путиным опаздывали. Это на встречу с тем самым Путиным, который сам заставлял себя ждать: он опаздывал к британской королеве, к Папе Римскому, ко всем. И заставлял их себя униженно ждать. А тут сам Путин униженно ждал всех – президента Кыргызстана, президента Турции и т.д. То есть всех. Он сидел на краю этой софы, когда на собрании царствовал Эрдоган, грубо расставив ноги. Все слушали главу Турции, и в том числе, как воробьи, сидели на этой лавочке Путин и Лукашенко. На самом деле это было унижение. И вот Путин приехал после этого унижения в Москву, без сомнения разгневанный, и он столкнулся с тем, что в России в его адрес появилась серьезная критика. Не только от обезумевших ультрафашистов, - Гиркина и компании - но и на федеральных каналах происходит какая-то растерянность – как же так, вторая армия мира и ее громят; обещали Киев за три дня, ну ладно, но уже больше полугода идет война и тут вдруг российская армия побежала. Причем таким темпом, столь хорошим легкоатлетическим результатом. За короткое время были освобождены, я помню на это время, более трехсот населенных пунктов, большая территория. То есть это стратегический провал. И Путин на это потратил практически все свои ресурсы.

Мы хорошо знаем, чем завершилась всеобщая мобилизация в 1914 году. Мы помним, чем завершилась Афганская война и русско-чеченская война. Когда глубинный народ, когда у автохтона нет мотивации, а это очень хорошо сейчас видно в России, что люди не хотят мобилизовываться на войну против Украины. Так вот, когда мотивация исчезает, соответственно потом начинает все сыпаться. Мы помним, как завершилось все в Российской Империи в 1917 году и где закончил свои дни Николай Романов. Которого, кстати, Путин в своей нижегородской речи не упомянул. Вот Ивана IV или Грозного вспомнил, а Николая II Романова не вспомнил, которого расстреляли большевики.

У Путина рушится фронт. На самом деле все разговоры о том, что это дурацкое решение, но оно возможно, потому что держать такой фронт армией, от которой осталась половина – невозможно. Просто нужно держать фронт. От начальной армии вторжения примерно половина или более была уничтожена. Украинские войска уничтожили, по самым скромным расчетам, 50 тысяч убитыми и еще так в полтора раза больше ранеными. Это больше половины армии вторжения. Это чем-то нужно пополнить. Пополнить таким же количеством невозможно, потому что это войска другого качества, менее боеспособного. Поэтому было решено брать количеством. В секретном 7 пункте путинского приказа содержится более миллиона – это та цель, которую нужно мобилизовать. Завалить фронт телами. Это сталинский принцип – завалить врага трупами. И тут нельзя сказать, что это неразумная идея, потому что в России много людей. В общей сложности, мобилизационный резерв Российской Федерации – 25 миллионов. Сейчас речь идет о закрытии границ и, в общем, ресурс для того, чтобы и дальше заваливать линию фронта трупами российских солдат, он есть. Да, действительно, значительная часть бежит в те страны, которые доступны. Это Грузия, Армения, Казахстан. Грузия и Казахстан сейчас самые очевидные траектории уклоняющих людей, так скажем. Это хорошая идея, потому что каждый уклонист – это один человек на украинском фронте. Поэтому считаю, что это хорошо, что они бегут. Потому что альтернатива – это попасть на украинский фронт и погибнуть. Но перед этим человек может еще и выстрелить, потому что оружие ведь. И не дай Бог, попадет в какого-нибудь украинского воина. Поэтому, каждый уклонист - это большой плюс.

Вторая история – большую часть все же направляют на фронт, и здесь уже пошли протесты. Протесты в Дагестане, в Якутии, в национальных республиках, где больше всего сейчас гребут целыми поселениями. И нет никаких сомнений, что когда пойдут с фронта грузы «200», а они уже идут, не добровольцев, а насильственно мобилизованных – это совсем другая реакция будет. У меня нет сомнений, что в ближайшее время этот второй фронт, который Путин открыл против своего собственного народа, по сути, речь идет о геноциде национальных республик, а затем и всего русского народа. И это уже так безболезненно для Путина не пройдет. В первую очередь потому, что Путин приехал из Самарканда с клеймом «ненастоящий царь», проигравший. Силовики долго такого царя не будут терпеть. Проигравших в России не любят. Это пример и Николая II, и многих других российских властителей. Их довольно быстро свергают. Я думаю, что этот протест против мобилизации и очевидное недовольство силовиков в конце концов приведут к тому, что это обращение Федеральному собранию 30 сентября будет последним в жизни Путина. И это может перейти в последнее слово подсудимого Путина на международном трибунале.

Но коллективному Патрушеву Путин нужен как определенная фигура, которую в случае чего-то можно разменять. С другой стороны, мы видим, что война уже длится более полугода, а все равно подобные сценарии так и не проявились. И Путин понемножку, но гнет свою параноидальную преступную линию, начиная с общей мобилизации, с поднятого градуса социальной дискуссии и угроз на ядерный уровень. Путин выходит на ядерный уровень, несмотря на логику процессов. А табакерка все не стучит, так сказать, по его столу, а лебединое озеро до сих пор не прозвучало в эфире.

Смотрите, вы обозначили несколько проблем. Давайте по пунктам я попытаюсь на них ответить. Что касается ядерной войны, мне кажется, это самая важная тема. У Путина не существует нигде – ни в столе, ни в кармане, ни в чемодане – ядерной кнопки. Это понятие абстрактное. Такого предмета как ядерная кнопка, не существует. Это процесс, в котором задействовано большое количество офицеров. Эти офицеры специально обучены и это все пошло из Советского Союза – отдельные подразделения вооруженных сил, которые на самом деле обладают высокой степенью автономии. Это те, кто, по сути, контролировал ядерное оружие. История Советского Союза знает несколько случаев, когда офицеры такого подразделения предотвратили мировой апокалипсис. Известен случай офицера, получившего сигнал о ядерной атаке из США от нескольких источников. И, несмотря на то, что по инструкции он должен был запустить процесс так называемой мертвой руки, который в ответ должен был уничтожить США и еще половину мира, этот человек моментально проанализировал ситуацию и доложил в центр, что это ложная тревога. Я это к чему: у этих людей включается «защита от дурака». Вот эта защита работает в каждой нормальной технической системе, в каждом инженерном сооружении. То есть это защита от каких-то случайных вхождений: кто-то зашел и случайно нажал кнопку, что-то в компьютерных программах сделал. И чтобы все не рухнуло и включается эта защита. Так вот в этой ядерной советской и российской триаде очень мощная «защита от дурака».

Но дурак сейчас управляет. И не просто дурак, а с инстинктами военного преступника. И он регулярно все это дело проявляет. И здесь вместо какого-то нормального офицера может оказаться та или иная реинкарнация Шойгу или какого-нибудь Герасимова. И тогда запустят процесс реализации преступного сценария. Это не будет случайность в ответ на что-либо. Это будет продуманный преступный план.

Смотрите, главный дурак действительно сейчас работает президентом Российской Федерации. Это главный дурак наверняка всего человечества, потому что он самый опасный. Так вот, эта защита работает. И тут ведь вопрос в том, готовы ли к самоубийству. Что касается Путина, то он к самоубийству не готов. Это серьезный довод против ядерной войны. Но. кроме всего, есть ведь проблема и другая – готов ли к самоубийству Герасимов? О Шойгу не знаю, там просто особо мозгов не наблюдается. Но в целом он производит впечатление вполне жизнелюбивого человека. Я думаю, что коллективный Патрушев, о котором вы только что говорили, это тоже люди, которые не готовы к самоубийству. Они были долларовыми миллиардерами, сейчас, может, стали долларовыми мультимиллионерами, немнжко обеднели. Но для них совершенно очевидно существует нежелание вместе с Путиным отправляться в рай. Тем более что там могут быть проблемы с попаданием в рай. Я все же думаю, что существует два основных барьера на пути ядерной войны. Прежде всего, это то, что Путин не самоубийца и твердый ответ США, что любая попытка развязать ядерную войну, а сейчас включены механизмы наблюдения – каждое слово Путина известно американской и, я уверен, украинской разведке, потому что есть полный контакт между США и Украиной. И, конечно, любая попытка запустить инструмент ядерной войны будет пресечена. И об этом ясно сказали и Байден, и Салливан, и Блинкен. Эти три человека ясно сказали Путину: «Володя, не надо, потому что мы знаем, где ты и что ты говоришь, и обязательно в твой бункер прилетит ракета, которая тебя уничтожит». Это было сказано не такими словами, другим языком. Я не исключаю, что Путину это было сказано лично. И второе, если безумие Путина достигнет такой стадии, когда нельзя будет рассчитывать на его инстинкт самосохранения, думаю, что другие члены Совбеза и те офицеры службы, которые запускают ядерный механизм – они не самоубийцы. Думаю, что в тот момент, когда Путин решит уничтожить планету – его США уничтожат прямым попаданием по бункеру, или свои каким-нибудь способом. Табакерки запрещены в Кремле, как я знаю, как и шелковые шарфы.

Могут завернуть Путина в мокрую простыню. Так сказать, утилизировать по тихому. Но здесь момент такой: погнутся ли соответствующие сценарии в регионах. Потому что синдром Дагестана, где четко сказали «Нет» мобилизации, очень показателен. Но кроме Дагестана ничего подобного не было продемонстрировано ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, ни в других регионах.

Действительно, Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города в меньшей степени затронула эта могилизация. Дагестан – рекордсмен по количеству убитых на территории Украины. Дагестан, Якутия, Бурятия, то есть в первую очередь национальные окраины. И Дагестан восстал. Ну и кроме того, как я упоминал, Кадыров восстал. На самом деле то, что сейчас происходит - это начало третьего конечного этапа развала Российской империи. Первый – 1917, второй – 1991, и сейчас третий, конечный, который запустил Путин. В условиях, когда у него остались только такие меры, как ядерная война; безумная мобилизация, которой сейчас сопротивляется значительной часть регионов; присоединение четырех областей Украины, которое никакого значения не имеет для генерала Залужного и его армии, для Зеленского. Кстати, их присоединяют к России в их административных границах, хотя ни один из этих регионов полностью не оккупирован. Они сделали там вид, что опросили несколько пустых сел, а присоединили всю область, которая вообще даже под оккупацией не была. В первую очередь, сам город Запорожье, крупный город, туда даже нога русского солдата не ступала. Нет, присоединили. Ну, это третий том Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Путин сегодня - Чичиков, пытающийся погубить живые души. Вот понимаете, раньше Путина сравнивали с Иваном Грозным или Петром I, а сейчас это Чичиков

Ну очень кровавый он, во всяком случае, персонаж. И мы понимаем, что, к большому сожалению, война имеет все перспективы продолжаться и дальше. Но вопрос, когда сработает этот вот переключатель в российском обществе? Когда лемминги поймут, что их гонят в бездну. И первый лемминг в пропасть не хочет прыгать.

Сравнивать ельцинский режим с путинским довольно трудно. Здесь главное другое. Дело в том, что с военной точки зрения генерал Залужный абсолютно прав – у Путина есть ресурсы забрасывать линию фронта трупами россиян и есть ресурсы военные и экономические, чтобы продолжать и в 2023 году и за его пределами. О чем и написал генерал Залужный с генералом Забродским в своей статье. Это военная логика, логика командующего Вооруженными Силами Украины, она совершенно справедлива. Ресурсы у Путина есть, и какого-либо тотального поражения в ближайшее время не предвидится. Но дальше включается логика политическая, логика общественного сознания. И она действует в противоположном направлении и довольно даже быстро, потому что сегодня уже ясно и очевидно, что молниеносной войны не получилось. Да и мобилизация означает очень простую вещь: если профессиональная армия не справляется, кадровые военные терпят поражение, то необученные люди справиться не смогут. Возникает вопрос: Путин недавно говорил, что никакой мобилизации не будет. Это же помнят, не все аквариумные рыбки в Российской Федерации. Он говорил, что война – это дело профессиональных военных, «спецоперация» успешно идет, и тут раз – мобилизация. Значит обманул.

В сущности, мобилизация – это признание поражения. Это все больше понимает все большее количество людей. Прежде всего, это изначально прекрасно понимали военные и Генштаб. И многие из них выступали против войны. В том числе, они посылали эти сигналы и через отставников – генерала Ивашова, полковника Ходоренко, долгие годы служившего в Генштабе РФ. Они заявляли, что безумие воевать со всем миром. Я уверен, что генерал Герасимов, он, очевидно, военный преступник, но явно не идиот. Он отлично понимает, в какую авантюру его подвязал Путин. У меня нет никаких сомнений, что первое серьезное поражение, например освобождение Херсона, и вся эта российская военно-полицейская вертикаль начнет расползаться. Я больше чем уверен, что в какой-то момент те же силовики перестанут поддерживать Путина. И ровно в этот момент появится шанс на этот русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это просто цитата. Силовики перестанут поддерживать Путина, потому что они поймут, что речь идет об их уничтожении. Их также посылают на фронт, та же Росгвардия засыпает своими труппами украинский чернозем. Очевидно, что те люди, которые сегодня избивают протестующих на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов - они, получив информацию, что их товарищей только что отправили на фронт и они погибли, через некоторое время поймут, что у них есть общий с протестующими враг и это Владимир Путин. На моих глазах дважды была ситуация, когда силовики отказывались поддерживать законную, казалось бы, власть, это 1991-93 гг. Вот просто отказывались выполнять приказы, которые им давали.

Во всяком случае, будем ждать русского осмысленного бунта как можно скорее.