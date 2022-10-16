Армия – это сложнее, чем просто мобилизовать людей и раздать им оружие.

Лучшая армия та, где солдаты имеют общую цель. В ВСУ такая цель: защитить своих родителей от убийства, женщин и детей от изнасилований. Это мощная мотивировочная цель.

Армия наемников не так эффективна. Стоять насмерть никто не будет, но там профессионалы с высоким уровнем боевой подготовки и профессиональным пониманием важности группового взаимодействия для выживания. Поэтому Вагнер боеспособен и опасен.

Совсем другое – армия мобилизованных на захватнической войне. Вместо общей цели защитить свои семьи, единственная подлинная цель мобилизованных – индивидуальное выживание. Собранные со всего мира мобилизованные чужие друг другу. А стратегия московитов мобилизовать зэков, алкашей, бомжей, безработных и случайных людей у метро делает из армии России армию обезьян с гранатами.

Расстрел на Белгородском полигоне – не случай, а закономерность. Это просто самая громкая новость. Мы просто не знаем, скольких мобилизованных коллеги по-тихому забили до смерти в казармах, изнасиловали, сделали инвалидами, подвергают психологическим и физическим пыткам прямо сейчас.

Будут ли эти травмированные потеряшки эффективны в бою? Нет. Они будут думать не о боевых задачах, а как спрятаться, чтобы выжить. Мобилизированные будут казаться пачками. Убегают с оружием. Будут стрелять своих. Вернутся в Россию и продолжат убивать гражданских.

Именно поэтому мобилизация для захватнической войны – крайний шаг. Поэтому ее так не хотел Путин. Именно поэтому мобилизация сломает Россию и не позволит долго продолжать войну.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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