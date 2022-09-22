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Мобилизация будет крайне непопулярна, Путин пошел на политический риск, - британская разведка

22 сентября, 2022 четверг
10:29
Мир

Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 тысяч человек в рамках объявленной частичной мобилизации

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Вероятно Россия попытается создать новые формирования этими войсками, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет очень непопулярна среди части населения России.

"Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - отмечается в отчете.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. Позже министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва.
  • Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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Новости
Владимир Путин
мобилизация
Великобритания
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