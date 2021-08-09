Многодетным семьям выплатят 2 тыс. грн до начала учебного года: как получить средства

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.



По его словам, 145 тыс. детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к учебному году в размере 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.



"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - отметил Шмыгаль.



Премьер отметил, что для получения средств не нужно подавать ни одного обращения. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения.