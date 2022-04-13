Многочисленные инциденты являются военными преступлениями: ОБСЕ опубликовала отчет о нарушении международного гуманитарного права россиянами в войне с Украиной

Об этом пишет CNN.

В отчете указано, что были обнаружены "достоверные доказательства", свидетельствующие о нарушении "даже основополагающих прав человека (право на жизнь, запрет пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания) совершены, в основном на территориях, находящихся под контролем России , или субъектами, полностью контролируемыми Россией".

"В целом отчет документирует перечень не гуманных деяний, совершенных российскими войсками в Украине", - сказал посол США Майкл Карпентер. - Отчет является мощным документом по масштабам жестокости российского правительства.

В 110-страничном отчете подробно описываются сообщения о целенаправленных убийствах, пытках, насильственных исчезновениях, а также отмечается, что миссия по розыску "получила несколько отчетов, иногда сопровождаемых фотографическими доказательствами, в которых утверждается, что российские войска использовали эмблему Красного креста для познания или флаги Украины, униформу или транспортные средства армии или полиции, белые флаги, гражданскую одежду и символику ОБСЕ для содействия своим военным операциям".

В нем содержатся сообщения об украинском переводчике, которого русские войска "держали в плену девять дней". Оставшись в ледяном погребе, его неоднократно избивали железным прутом и прикладами ружей, пытали электричеством, лишали пищи на 48 часов и подвергали имитации казни.

Отчет стал результатом трехнедельной миссии по установлению фактов трех экспертов ОБСЕ и охватывает период с начала войны 24 февраля по 1 апреля. В отчете отмечается, что эксперты столкнулись с рядом ограничений – ограниченность во времени и ресурсах, отсутствие доступа к Украине – поэтому "подробная оценка большинства заявлений о нарушении законов и идентификация военных преступлений и преступлений против человечества в отношении отдельных инцидентов была невозможна".

Отчет не охватил период времени, когда появились события, подобные зверствам в Буче.

В отчете также признали, что "нарушения имели место как с украинской, так и с российской стороны", но добавили, что нарушения, совершенные Россией, "намного больше по характеру и масштабу". Большинство нарушений, предписанных Украине, связано с обращением с русскими солдатами.

Чтобы ознакомиться с отчетом, нажмите на ссылку.

Отметим, что в ДНР признали неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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