Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Противник постоянно обстреливает Бахмутское направление. Обстрелы продолжаются с периодичностью в один-два часа. На наше направление враг активно стягивает войска. Много вражеской пехоты полегло за последнюю неделю на Бахмутском направлении", - подчеркнул Оропай.

По его словам, в посадках лежат более ста российских трупов, которые не забирает враг.

"Несколько дней назад раненый российский военный лежал и кричал минут 40. Он звал своих на помощь, но к нему так никто и не подошел. У них такая натура, они бросают друг друга. На Донецком направлении враг сконцентрировал также ЧВК Вагнера. Вчера поймали российского мобилизованного зека, которого бросили на фронт без подготовки", - заметил Оропай.

В конце октября СБУ поймала корректировщика российских ракетных ударов по Бахмуту.

Российские военные выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям на Донецком направлении

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