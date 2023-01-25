Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Место "праздника хлопка" плотно закрыто оккупантами. Все в дыму, куча скорых и МЧС. В этой казарме базировалось 200+ кафиров кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и есть всяких сомнений", - отмечает советник мэра.

Также Петр Андрющенко добавляет, что это уже второе попадание в эту территорию за день. Утром был небольшой "недолот" метров на 150 в сторону Кальмиусского отдела полиции.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация.

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