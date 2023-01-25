Много скорых и эменесчиков: в казарму с более чем 200 оккупантами в Мариуполе посетил "хлопок", - Андрющенко
Сегодня примерно в 18-00 ВСУ попали в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы "Мариупольского Сопротивления"
Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Место "праздника хлопка" плотно закрыто оккупантами. Все в дыму, куча скорых и МЧС. В этой казарме базировалось 200+ кафиров кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев. Установить количество потерь врага пока не возможно, но что они есть и есть всяких сомнений", - отмечает советник мэра.
Также Петр Андрющенко добавляет, что это уже второе попадание в эту территорию за день. Утром был небольшой "недолот" метров на 150 в сторону Кальмиусского отдела полиции.
- Напомним, во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв и в городе активизировалась российская авиация.
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