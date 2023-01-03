Много раненых оккупантов и их нетрезвое поведение: из оккупированного Мелитополя бегут российские медики
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские медики бегут из временно оккупированного города из-за сверхвысокого количества раненых оккупантов и их наркотической и алкогольной нетрезвости
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Мелитопольская больница была едва ли не единственной, которая оказывала помощь гражданским жителям. Уже почти месяц туда также начали привозить раненых и больных рашистов, и, конечно, для гражданского населения становится меньше места. Сегодня почти невозможно получить медицинскую помощь по нескольким причинам. Первая - большое количество врачей и медицинского персонала уехало с временно оккупированной территории", - говорит мэр.
Причинами выезда медиков становится сверхвысокое количество раненых рашистов, на которых не хватает ни персонала, ни места, а также поведение самих оккупантов, доставляемых в больницы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Федоров подчеркнул, что за медицинской помощью в Мелитополь обращались не только жители временно оккупированной территории Запорожской области, но и Херсонщины.
Захватчики угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников "служить" армии РФ, однако наталкиваются на сопротивление.
Кроме того, сейчас 90% аптек Мелитополя не работают, а оставшиеся работающие контролируются рашистами. Там почти нет ассортимента, если есть какие-то аналоги, то их стоимость в разы дороже, чем до оккупации.
Федоров отмечает, что витамин С там стоит в 16 раз дороже, чем в Украине.
- 29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо рассказала , что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.
- 30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал , что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.
- В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает потери российских захватчиков.
- Во временно оккупированном Мелитополе на новогодние праздники перестало работать пропагандистское рос-ТВ, часть телеканалов не показывало.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное