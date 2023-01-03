Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Мелитопольская больница была едва ли не единственной, которая оказывала помощь гражданским жителям. Уже почти месяц туда также начали привозить раненых и больных рашистов, и, конечно, для гражданского населения становится меньше места. Сегодня почти невозможно получить медицинскую помощь по нескольким причинам. Первая - большое количество врачей и медицинского персонала уехало с временно оккупированной территории", - говорит мэр.

Причинами выезда медиков становится сверхвысокое количество раненых рашистов, на которых не хватает ни персонала, ни места, а также поведение самих оккупантов, доставляемых в больницы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Федоров подчеркнул, что за медицинской помощью в Мелитополь обращались не только жители временно оккупированной территории Запорожской области, но и Херсонщины.

Захватчики угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медицинских работников "служить" армии РФ, однако наталкиваются на сопротивление.

Кроме того, сейчас 90% аптек Мелитополя не работают, а оставшиеся работающие контролируются рашистами. Там почти нет ассортимента, если есть какие-то аналоги, то их стоимость в разы дороже, чем до оккупации.

Федоров отмечает, что витамин С там стоит в 16 раз дороже, чем в Украине.

29 декабря 2022 года руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Еспресо рассказала , что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени.

30 декабря 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал , что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях.

В ночь на 2 января во временно оккупированном Мелитополе раздавались звуки взрывов. Городской голова Иван Федоров отмечает потери российских захватчиков.

Во временно оккупированном Мелитополе на новогодние праздники перестало работать пропагандистское рос-ТВ, часть телеканалов не показывало.